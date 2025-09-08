فولكسفاغن تبدأ محادثات مع أمريكا لتخفيف الرسوم الجمركية

كشفت مجموعة فولكسفاغن الألمانية، اليوم، على هامش معرض ميونيخ الدولي للسيارات (IAA Mobility 2025)، عن بدء محادثات متقدمة مع الحكومة الأمريكية لتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة منذ إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تسببت للشركة بخسائر بلغت مليارات اليوروهات خلال العام الجاري.
وأوضح أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المحادثات تتضمن مقترحات استثمارية تشمل إنشاء مصنع لسيارات "أودي" في الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى حوافز ضريبية مرتبطة بالاستثمار المحلي، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتقليل الأعباء المالية على الشركة.
وأشار بلوم إلى أن الرسوم الحالية البالغة 27.5٪ شكّلت تحدياً كبيراً أمام صادرات "أودي" و"بورشه"، مبيناً أن فولكسفاغن تسعى من خلال هذه الصفقة المرتقبة إلى الحصول على تسهيلات خاصة تمكّنها من تعزيز حضورها في السوق الأمريكية.