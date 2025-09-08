فولكسفاغن تبدأ محادثات مع أمريكا لتخفيف الرسوم الجمركية

وأوضح أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المحادثات تتضمن مقترحات استثمارية تشمل إنشاء مصنع لسيارات "أودي" في الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى حوافز ضريبية مرتبطة بالاستثمار المحلي، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتقليل الأعباء المالية على الشركة.