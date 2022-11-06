"بيجو" تطلق سيارة "لاند تريك" الجديدة كلياً

وتعليقاً على دخول العلامة التجارية "بيجو" لهذه الفئة من المركبات في المملكة، قال عبدالله يوسف الرفاعي، المدير التنفيذي لشركة المجدوعي- بيجو: "يأتي اهتمامنا بهذه الفئة من السيارات لما نشهده اليوم من ارتفاع ملحوظ بمبيعات البيك أب، والذي يصل إلى نسبة 25% مقارنة بالعام المنصرم، شهدناه في فترة قياسية، حيث تمثل هذه الفئة نسبة 11% من إجمالي مبيعات السوق السعودي للسيارات. وإن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على حجم الطلب وأهمية تواجد منتج يعكس اهتمام عملائنا من أصحاب الأعمال والأفراد على السواء. الهدف الرئيس من تدشين سيارة البيك أب "لاند تريك"، هو تغطية مختلف أنواع المركبات التجارية للمجدوعي بيجو، مما يساعد على تلبية احتياجات وأذواق العملاء المختلفة، وتوحيد الشراء المتنوع للمنتجات حسب احتياجاتهم تحت اسم واحد، المجدوعي.