"بيجو" تطلق سيارة "لاند تريك" الجديدة كلياً

دشنت شركة المجدوعي للسيارات سيارة لاند تريك (Landtrek) الجديدة كلياً.
وتتوفر سيارة لاند تريك ذات الكابينة المزدوجة بإصدارين WD2 وWD4، ويمكن الاختيار بين محرك ديزل بقوة 150 حصاناً مع ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات، ومحرك بنزين بقوة 210 أحصنة مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بـ6 سرعات.
وتعد قوة سيارة لاند تريك الجديدة وتصميمها الجذاب وقدرتها على التكيف، بالإضافة إلى التقنية المتطورة المستخدمة فيها، مميزات من شأنها تعزيز مبيعات العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية وكذلك في قطاع المركبات التجارية الخفيفة (LCV)عالمياً.
وتقدم بيجو لاند تريك مجموعة من المحركات المناسبة للجميع. حيث يتوفر محرك الديزل مع عزل 1.9 لتر وعزم دوران 350 نيوتن متر وناقل حركة يدوي بـ6 سرعات، فيما يتوفر محرك البنزين مع عزم دوران 320 نيوتن متر وناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بـ6 سرعات، بالإضافة إلى خاصية ضبط وضعية القيادة إما على الوضع الرياضي أو الاقتصادي.
وفي تصميم بيجو لاند تريك الجديدة اهتمام خاص بموثوقية الأداء والمتانة وسهولة الصيانة، وهي من بين أهم المميزات التي يبحث عنها عملاء سيارات البيك أب، حيث تتميز بيجو لاند تريك الجديدة بتعدد أشكالها، بتوفر نسختين x24 و4×4 بمقصورة مزدوجة للبنزين والديزل، بالإضافة إلى العديد من الملحقات التي تناسب جميع الأنشطة المهنية والعائلية.
وتأتي السيارة مع أكثر الهياكل استيعاباً ضمن فئتها، تماشياً مع المتطلبات الأكثر تميزاً في سوق شاحنات البيك أب على مستوى المملكة العربية السعودية. والجدير بالذكر أن علامة بيجو التجارية تعاونت مع أفضل الموردين العالميين في أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان لتصميم سيارة بيجو لاند تريك، ولذلك ترتقي هذه السيارة بمعايير فئتها.
كما أنها خاضت اختبارات عديدة غطت فيها مسافات تتجاوز مليوني كيلومتر عبر مختلف التضاريس، والتي شملت العديد من الطرق في المملكة العربية السعودية، حيث ساهمت الفرق بشكل كبير في برنامج الاختبار والتطوير للتأكيد على متانة وقدرة بيجو لاند تريك الجديدة على التكيف مع استخدامات واحتياجات العملاء في المنطقة. ويعكس التصميم الخارجي المميز للسيارة أداءها القوي والذي يتماشى تماماً مع مجموعتها الكاملة من السيارات بما في ذلك الشبكة الرأسية التي يتوجها شعار الأسد ومصابيح LED عمودية الشكل.
ويتميز التصميم الداخلي المميز بشاشة كبيرة مقاس 10 بوصات بتقنية HD تقع في الجزء العلوي من لوحة القيادة مما يعكس براعة التصميم. علاوة على طابع القوة والعملية، توفر سيارة بيجو لاند تريك لركابها راحة كاملة مع حسن الأداء الوظيفي، حيث تم إعطاء اهتمام خاص لركاب المقصورة الخلفية الثلاث من خلال خاصية إمالة مساند الظهر حتى 23 درجة لمزيد من الراحة.
ويتم ضمان السلامة في سيارة بيجو لاند تريك من خلال 4 وسائد هوائية ونظام الثبات الإلكتروني والذي يتيح للسائق التركيز على التوجيه فقط عند نزول المنحدرات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على صعود التلال، ونظام مراقبة الجر والذي يعمل تلقائياً عند انحراف السيارة عن المسار المخصص. وتتميز الواجهة الأمامية والخلفية من سيارة بيجو لاند تريك بمصابيح LED، بالإضافة إلى كاميرات خلفية وأجهزة استشعار خاصة بالاصطفاف للفئات الأعلى.
وتعليقاً على دخول العلامة التجارية "بيجو" لهذه الفئة من المركبات في المملكة، قال عبدالله يوسف الرفاعي، المدير التنفيذي لشركة المجدوعي- بيجو: "يأتي اهتمامنا بهذه الفئة من السيارات لما نشهده اليوم من ارتفاع ملحوظ بمبيعات البيك أب، والذي يصل إلى نسبة 25% مقارنة بالعام المنصرم، شهدناه في فترة قياسية، حيث تمثل هذه الفئة نسبة 11% من إجمالي مبيعات السوق السعودي للسيارات. وإن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على حجم الطلب وأهمية تواجد منتج يعكس اهتمام عملائنا من أصحاب الأعمال والأفراد على السواء. الهدف الرئيس من تدشين سيارة البيك أب "لاند تريك"، هو تغطية مختلف أنواع المركبات التجارية للمجدوعي بيجو، مما يساعد على تلبية احتياجات وأذواق العملاء المختلفة، وتوحيد الشراء المتنوع للمنتجات حسب احتياجاتهم تحت اسم واحد، المجدوعي.