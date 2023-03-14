"لتبقى": الالتزام بالضوابط الفنية لإطارات السيارات يُطيل عمرها

وأوضحت أن انخفاض الضغط في الإطار، يؤثر سلبياً على الجدار الجانبي للإطار، مما قد يؤدي إلى تقليل عمر الإطار، وزيادة احتمال حدوث تلف فيه أثناء القيادة، وزيادة استهلاك الوقود.