"لتبقى": الالتزام بالضوابط الفنية لإطارات السيارات يُطيل عمرها

دعت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، إلى الالتزام بكل المعايير الفنية في ضبط إطارات السيارات، بحسب توصيات الشركة المصنعة.
وقالت الحملة: هناك ضوابط فنية مهمة، ينبغي الالتزام بها في التعامل مع إطارات السيارة.
وأوضحت أن انخفاض الضغط في الإطار، يؤثر سلبياً على الجدار الجانبي للإطار، مما قد يؤدي إلى تقليل عمر الإطار، وزيادة احتمال حدوث تلف فيه أثناء القيادة، وزيادة استهلاك الوقود.
واستحضرت الحملة عدة إيجابيات للإطارات الموصى بها، وقالت: "يثمر عن زيادة عمر الإطار، وتحسين مستوى السلامة، وتقليل استهلاك الوقود.