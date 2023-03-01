"نيسان" تستدعي 700 ألف سيارة.. "يمكن أن تتوقف أثناء القيادة"

استدعت شركة نيسان، أكثر من 700 ألف سيارة رياضية من نوع "Rogue" و"Rogue Sport compact SUVs" بسبب خلل يتيح إيقاف المركبة عن طريق الخطأ أثناء القيادة.
وجاء هذا الخلل بسبب أن بعض المفاتيح المستخدمة في هذه الطرازات من الممكن أن تضعف بمرور الوقت، وتكون نتيجة ذلك إمكانية إيقاف محرك السيارة إذا تم لمس المفتاح أو اصطدام اليد به عن طريق الخطأ أثناء القيادة.
وبحسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، لم تتوصل نيسان إلى حل للمشكلة بعد؛ وفقًا للوثائق التي قدمتها الشركة إلى إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبمجرد إيجاد الحل، سيتم معالجة المشكلة عن طريق وكلاء نيسان مجانًا.
وتوجهت نيسان في بيان إلى أصحاب هذه السيارات بوجوب الاتصال بوكيل الشركة المحلي المعتمد للكشف على المفاتيح والسيارة.
وشددت الشركة في بيان على أنها ليست على دراية بأي وفيات أو إصابات ناتجة عن حوادث مرتبطة بهذه المشكلة.