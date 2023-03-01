"نيسان" تستدعي 700 ألف سيارة.. "يمكن أن تتوقف أثناء القيادة"

وجاء هذا الخلل بسبب أن بعض المفاتيح المستخدمة في هذه الطرازات من الممكن أن تضعف بمرور الوقت، وتكون نتيجة ذلك إمكانية إيقاف محرك السيارة إذا تم لمس المفتاح أو اصطدام اليد به عن طريق الخطأ أثناء القيادة.