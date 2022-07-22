"كاديلاك" تكشف عن سيارة CELESTIQ.. رؤية ملهمة من التصميم والتقنية

تم اعتماد بعض المواد والتقنيات المبتكَرة للتعبير عن رؤية "كاديلاك" للمستقبل، ومن بين أبرز المزايا هناك خمس شاشات تفاعلية متطوّرة من نوع LED عالية الدقّة، شاملة شاشة LED مائلة متطوّرة حجم 55 بوصة، بالإضافة لمزايا متوَقَّعة هي الأولى من نوعها بقطاع السيارات مثل السقف الزجاجي الذكي بخاصّية النفاذ المتبدِّل، وكذلك 1Ultra Cruise التي تشكّل التطوُّر القادم من "جنرال موتورز" لتقنية مساعَدة السائق الاختيارية بدون استخدام الأيدي والتي تخطِّط "كاديلاك" لتوفيرها في CELESTIQ.