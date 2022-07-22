"كاديلاك" تكشف عن سيارة CELESTIQ.. رؤية ملهمة من التصميم والتقنية

كشفت "كاديلاك" اليوم عن سيارة العرض CELESTIQ التي تُمثِّل رؤية متميّزة للابتكار والتصميم الهادِف، وهي تُلقي نظرة أوّلية على سيارة السيدان المستقبلية الريادية الكهربائية بالكامل والمشغولة يدوياً لدى كاديلاك.
تم ابتداع CELESTIQ لقيادة مستقبل "كاديلاك" الكهربائي، وهي مستوحاة من تراث العلامة التجارية الغني الممتدّ منذ 120 سنة، وتشكّل المعيار بالنسبة لفِرق التصميم والهندسة لدى "كاديلاك"، والتي تستمر بتطوير CELESTIQ مع اقترابها أكثر من مرحلة إنتاجها.
تم اعتماد بعض المواد والتقنيات المبتكَرة للتعبير عن رؤية "كاديلاك" للمستقبل، ومن بين أبرز المزايا هناك خمس شاشات تفاعلية متطوّرة من نوع LED عالية الدقّة، شاملة شاشة LED مائلة متطوّرة حجم 55 بوصة، بالإضافة لمزايا متوَقَّعة هي الأولى من نوعها بقطاع السيارات مثل السقف الزجاجي الذكي بخاصّية النفاذ المتبدِّل، وكذلك 1Ultra Cruise التي تشكّل التطوُّر القادم من "جنرال موتورز" لتقنية مساعَدة السائق الاختيارية بدون استخدام الأيدي والتي تخطِّط "كاديلاك" لتوفيرها في CELESTIQ.
يشتمل السقف الزجاجي الذكي على تقنية أداة الجسيمات المعلَّقة (SPD) التي توفر أربع مناطق من الإنارة المتبدِّلة، مما يتيح للركّاب تعديل التجربة داخل المقصورة تماماً وفق رغبتهم الخاصّة من ناحية الراحة والرؤية.
علاوة على هذا، توفر شاشة العرض المائلة المتطوّرة نوع LED حجم 55 بوصة شاشة للراكب مع ستائر رقمية إلكترونية، وهي عبارة عن تقنية نشطة للخصوصية مصمَّمة لتمكين الركّاب من الاستمتاع بمحتوى الفيديو وفي الوقت عينه إعاقة رؤيته من قِبَل السائق.
هذه التقنيات وغيرها التي يجري إلقاء نظرة أوّلية عليها عبر سيارة العرض، سوف تجعل CELESTIQ المركبة الأكثر تطوُّراً من "كاديلاك" على الإطلاق، وسيتم الإعلان عن توافر النسخة الإنتاجية من CELESTIQ في موعد لاحق.
الجدير ذكره أن "جنرال موتورز" تستثمر 81 مليون دولار أمريكي لدعم مصنعها ضمن مركز التقنية الدولي التابع لها، والذي يشكّل حرماً متميّزاً قام بتصميمه بالأساس إييرو سارينن، وهو يشكّل محور الجهود الهندسية والتصميمية للشركة. وسوف تكون CELESTIQ أول مركبة إنتاجية يجري تصنيعها2 هناك منذ تدشين المركز في العام 1956.
وفي تعليق لها على هذا الموضوع، قالت ماغالي ديبيليس، مديرة قسم "كاديلاك للتصميم المتطوّر": "تُعدّ سيارة العرض CELESTIQ التعبير الأنقى عن كاديلاك، وهي تضخّ الحياة في أكثر الأفكار التصميمية والإبداعية تكاملاً بتاريخ العلامة التجارية، والتي تندمج معاً ضمن تعبير محدّد لطراز ريادي حقيقي من كاديلاك".
وأضافت "خلال مرحلة تطوير سيارة العرض، سعت فِرَق التصميم والهندسة للانغماس أكثر بناحيتَي الحِرَفية والتخصيص التي لطالما عرَّفت سيارات السيدان السابقة لدى "كاديلاك"، مثل السيارات الخاصّة المزوَّدة بمحرّكات V-16 لفترة ما قبل الحرب العالمية، وكذلك سيارة "إلدورادو بروم" للعام 1957، وبالتالي، تشكّل CELESTIQ تتويجاً لذلك التراث العريق، ولقد تحقَّقت عبر استخدام وسائل إنتاج مبتكَرة وباعتماد تقنيات جديدة".
بدوره، قال كبير المهندسين، طوني روما: "مثَّلت تلك المركبات قمّة الفخامة في عصورها المختلفة، ولقد ساعدت في جعل كاديلاك معياراً عالمياً بحد ذاته، أما سيارة العرض CELESTIQ – والتي هي أيضاً سيدان متميّزة، كون تصميمها يوفر التجربة الفاخرة بأفضل حللها – فترتكز على ذلك الإرث الغني وترتقي به للأعلى".
ولقد استمدّ المصمّمون المزيد من الإلهام من الهندسة الكلاسيكية، منها على سبيل المثال الأعمال الرئيسية البارزة من منتصف القرن الماضي كالتي ابتدعها المهندس المعماري إييرو سارينن، بالإضافة إلى التصاميم الأمريكية الأيقونية التي عبّرت عن زمنها عند طرحها ووقفت بقوّة في وجه الزمن.