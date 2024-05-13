"رولز رويس" تكشف النقاب عن سيارة كولينان 2 الجديدة

كشفت رولز رويس عن سيارة كولينان Series 2 موديل 2025 فيس ليفت الجديدة بتحديثات جديدة في التصميم الخارجي؛ لتواكب التوجهات الجديدة في عالم الفخامة واحتياجات الاستخدام المتغيرة من دون المساومة على السمات الجوهرية التي أكسبتها رضا العملاء وثقتهم.
وتتوافر رولز رويس كولينان الجديدة بمحرك 12 سلندر، سعته 6.75 لتر توين توربو، يولد قوة 563 حصانًا للفئة الأساسية. أما النسخة الأعلى (بلاك بادج) فتتوافر بقوة 600 حصان مع عزم 900 نيوتن/ متر، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات من زد إف، ونظام دفع رباعي.
تحتفظ رولز رويس كولينان 2025 بالشبك الأيقوني Pantheon، لكنه الآن مضاء لأول مرة. كما حصلت المصابيح الأمامية المستطيلة على شريط LED بشكل حرف L جديد، يمتد على طول الحافة الخارجية للواجهة؛ لجعل سيارة الدفع الرباعي تبدو أوسع قدر الإمكان.
وتم إعادة تصميم الصدام بشكل كبير، مع مداخل هواء مائلة، تخلق شكل V، الذي تقول رولز-رويس إنه يحاكي قوس يخت.
وفي الجزء الخلفي تتجه خطوط الطابع الجديد بشكل خفيف نحو الداخل من المصباح الخلفي نحو مركز العجلات، كما أعيد تصميم الصدام الخلفي بمظهر أكثر جرأة، مكتملاً بتشطيب أسود لامع، ويتم تحديده بالفولاذ المقاوم للصدأ المصقول حول العادم، ولوحة الحماية من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول.
وتأتي كولينان الجديدة بإطارات 23 بوصة، ويتم صنع كل منها من قضيب ألمنيوم.
كما قامت رولز-رويس بابتكار تشطيب جديد للدهان يُسمى Crystal Over، ويستخدم الورنيش المضاف إليه جزيئات الزجاج لإنشاء "لمعان خفيف يُذكّر بالثلج الطازج تحت ضوء الصباح".
تضم كولينان الآن لوحة زجاجية، تمتد عرضيًّا عبر اللوحة بالكامل، وتحتوي على كل من لوحة القياسات الرقمية والشاشة المركزية. وفي حين كانت الشاشة الموجودة في الطراز السابق يمكن أن تُخفى وراء قطعة مخملية، فإن الشاشة الجديدة ثابتة في مكانها، ومرئية بشكل دائم. والشاشة الآن تعمل بنظام الترفيه الأحدث من رولز، المسمى Spirit.
وتتضمن اللوحة أيضًا لوحة الواجهة المضاءة، التي تقع أمام الراكب، وتضم علامة تجارية لكولينان فوق عمل فني مستوحى من ناطحات السحاب، وتتكون من 7000 نقطة محفورة بالليزر على قطعة زجاج مظلمة بزوايا وأبعاد مختلفة؛ لإنشاء مظهر ثلاثي الأبعاد.
ويمكن للمالكين طلب تصميم لوحة الواجهة المضاءة الخاصة بهم، بالطبع.
كما تتوافر خزانة ساعة جديدة على يسار الشاشة المركزية، التي تحتوي على ساعة تناظرية وتمثال Spirit of Ecstasy المضاء بالفولاذ المقاوم للصدأ، الذي يعكس تمييز غطاء محرك السيارة.
وتأتي السيارة مزودة بنظام صوتي مكون من 18 مكبر صوت. وحصلت المقصورة الداخلية على مواد جديدة، بما في ذلك تقليم الرمادي الملون ونسيج جديد مصنوع من الخيزران. كما تستخدم كولينان أيضًا ممارسة جديدة لإنشاء الأعمال الفنية من خلال الثقوب في الجلد.