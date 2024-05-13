"رولز رويس" تكشف النقاب عن سيارة كولينان 2 الجديدة

تضم كولينان الآن لوحة زجاجية، تمتد عرضيًّا عبر اللوحة بالكامل، وتحتوي على كل من لوحة القياسات الرقمية والشاشة المركزية. وفي حين كانت الشاشة الموجودة في الطراز السابق يمكن أن تُخفى وراء قطعة مخملية، فإن الشاشة الجديدة ثابتة في مكانها، ومرئية بشكل دائم. والشاشة الآن تعمل بنظام الترفيه الأحدث من رولز، المسمى Spirit.