للعام الثالث على التوالي.. هذه العلامة تتصدر مبيعات السيارات في العالم

وباعت الشركة نحو 10.4 ملايين سيارة في أنحاء العالم العام الماضي، بانخفاض بنسبة 0.1% مقارنة بـ2021، وأضافت تويوتا أن إنتاجها على مستوى العالم ارتفع بنسبة 5.3% ليصل إلى 10.6 ملايين وحدة، بعدما ساعد تعزيزُ قدراتها الإنتاجية في أمريكا الشمالية وآسيا في الحد من التأثير السلبي لجائحة كورونا ونقص قطع الغيار.