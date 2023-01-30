للعام الثالث على التوالي.. هذه العلامة تتصدر مبيعات السيارات في العالم

تَفوقت شركة "تويوتا موتور" كورب على شركة "فولكس فاجن" الألمانية؛ لتصبح صاحبة أكبر مبيعات سيارات في العالم للعام الثالث على التوالي خلال 2022؛ حيث تمكنت من تقليص تأثير نقص الرقائق الذي أثر على الشركات المنافسة.
وباعت الشركة نحو 10.4 ملايين سيارة في أنحاء العالم العام الماضي، بانخفاض بنسبة 0.1% مقارنة بـ2021، وأضافت تويوتا أن إنتاجها على مستوى العالم ارتفع بنسبة 5.3% ليصل إلى 10.6 ملايين وحدة، بعدما ساعد تعزيزُ قدراتها الإنتاجية في أمريكا الشمالية وآسيا في الحد من التأثير السلبي لجائحة كورونا ونقص قطع الغيار.
وعلى الرغم من أن مبيعات تويوتا تراجعت لأول مرة منذ عامين؛ فإنها تجاوزت مبيعات منافستها فولكس فاجن، التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 7.0% خلال العام الماضي، لتصل إلى 8.2 ملايين وحدة؛ بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد؛ بحسب وكالة "كيودو اليابانية" للأنباء.
وبالنسبة لتويوتا فقط، تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 7.7% ليصل إلى 2.66 مليون وحدة، وهو أدنى مستوى منذ 1976؛ حيث تأثر بصورة كبيرة جراء نقص قطع الغيار.
وتراجعت مبيعات الشركة المحلية بنسبة 12.7% إلى 1.29 مليون وحدة.
وارتفع إنتاج تويوتا خارجيًّا بنسبة 11.7% لتصل إلى 6.38 ملايين وحدة؛ في حين ارتفعت مبيعاتها في الخارج بنسبة 1.7% لتصل إلى 8.2 ملايين وحدة، ويرجع ذلك إلى قوة الطلب في آسيا.