"اكتشف عالم بلا حدود".. جيلي تعرض لوحة المستقبل للتنقل في معرض الرياض الدولي للسيارات 2023

في معرض الرياض للسيارات قامت شركة جيلي بتقديم هوية الشركة الجديدة أيضًا، " اكتشف عالم بلا حدود"، والتي من المقرر الكشف عنها رسميًا قريبًا، عاكسة اتجاهًا مثيرًا للشركة. كما تم تسليط الضوء على سيارة Emgrand Methanol Hybrid التي استعرضت لأول مرة خارج الصين. وتُعد هذه السيارة، بتقنيتها الصديقة للبيئة والرائدة، جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، ممثلةً خطوة نحو نهج أكثر شمولية ومسؤولية في عالم السيارات.