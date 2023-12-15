"اكتشف عالم بلا حدود".. جيلي تعرض لوحة المستقبل للتنقل في معرض الرياض الدولي للسيارات 2023

عرضت شركة جيلي الوعلان في معرض الرياض للسيارات ابتكاراتها ونموها الاستراتيجي. شهد هذا الحدث الكشف العالمي عن سيارتها الكهربائية، الـ E8، وتقديم الطراز الجديد كليًا من Preface و Emgrand Methanol، مما يعكس نمواً ملحوظاً في تقنيات السيارات الكهربائية المتقدمة وحلول التنقل المستدامة المقدمة من جيلي.
الـ E8، التي كُشف النقاب عنها لأول مرة خارج الصين، تجسد التزام جيلي بالتنقل المستدام. تتميز هذه السيارة بخدمة تصل الى مسافة 665 كم، ومحرك مزدوج يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.49 ثانية، ونظام شحن سريع 800V. يتميز المقصورة الفاخرة بشاشة عرض بقياس 45 إنش ودقة 8K، جامعاً بين الراحة والتكنولوجيا العالية.
اما الطراز الجديد كليًا من Preface المتعارف بمعايير جديدة في فئته مع قاعدة عجلات بطول 2800 ملم، وشاشة مركزية بحجم 13.2 إنش، و12 مكبر صوت Infinity، ومحرك 2.0TD 7DCT يعمل بها، مما يجمع بين الفخامة والأداء.
في معرض الرياض للسيارات قامت شركة جيلي بتقديم هوية الشركة الجديدة أيضًا، " اكتشف عالم بلا حدود"، والتي من المقرر الكشف عنها رسميًا قريبًا، عاكسة اتجاهًا مثيرًا للشركة. كما تم تسليط الضوء على سيارة Emgrand Methanol Hybrid التي استعرضت لأول مرة خارج الصين. وتُعد هذه السيارة، بتقنيتها الصديقة للبيئة والرائدة، جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، ممثلةً خطوة نحو نهج أكثر شمولية ومسؤولية في عالم السيارات.
بالإضافة إلى إطلاق السيارات، تميّز حضور جيلي الوعلان في معرض الرياض للسيارات بتوقيع مذكرتي تفاهم (MOUs) مهمتين. تم توقيع المذكرة الأولى مع شركة يلو، إحدى الشركات الرائدة في تأجير السيارات بالمملكة العربية السعودية، والتي تعكس شراكة لتوريد سيارات جيلي الكهربائية Geometry C إلى أسطول يلو. وتؤكد هذه المذكرات التزام جيلي الوعلان بتوسيع تواجدها والتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للتنمية المستدامة. عقب المذكرة الهامة بين شركة الوعلان التجارية ويلو لتوريد سيارات جيلي الكهربائية Geometry C، تم توقيع المذكرة الثانية مع شركة ذيب، مما يمثل تحالف استراتيجي إقليمي آخر لجيلي الوعلان في المملكة.
أكد أليكس جو، المدير العام لشركة جيلي للسيارات في الشرق الأوسط، والسيد فهد الوعلان، رئيس مجلس إدارة شركة الوعلان التجارية، على أهمية هذه الإطلاقات ومذكرات التفاهم. وقد عكست هذه الأحداث التزام جيلي بتشكيل هوية ترتكز على هوية خاصة بها في صناعة السيارات وإعادة تشكيل مستقبل التنقل بربط الفخامة والأداء والاستدامة.
مشاركة جيلي في معرض الرياض للسيارات لم تكن فقط مجرد الكشف عن طرازات جديدة؛ بل كانت تجسيدًا لرؤيتها لمستقبل مبتكر ومستدام في صناعة السيارات. كان الحدث شهادة على دور جيلي والان في دفع تطور التنقل المستدام وتوافقها مع التحول العالمي نحو حلول السيارات المتقدمة.
جيلي الوعلان هي الموزع الوحيد لسيارات جيلي في المملكة العربية السعودية، وتحافظ على إرث تقديم سيارات من الطراز الأول وخدمة عملاء لا مثيل لها. تدور فلسفتنا حول الابتكار ورضا العملاء، مع التأكيد على أن كل رحلة قيادة تكون تجربة لا تُنسى.
تأسست مجموعة جيلي للسيارات في عام 1997، وأصبحت من أبرز مصنعي السيارات، وتعمل تحت لواء مجموعة Zhejiang Geely Holding. مع بصمة عالمية، تتبنى المجموعة علامات تجارية مثل Geely Auto و Lynk & Co و Proton Cars و Geometry. التزامنا بالبحث والتطوير والابتكار لا يتزعزع، كما يتضح من مراكز البحث والتطوير المتطورة ومراكز التصميم لدينا في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://global.geely.com/