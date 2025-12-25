سيارات
التجارة تستدعي 2,239 مركبة «هوندا أكورد هايبرد» لخلل قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2,239 مركبة من نوع «هوندا – أكورد هايبرد»، موديلات 2023 – 2025، وذلك لوجود خلل في برمجة وحدة التحكم المتكاملة (ICM).
وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أثناء القيادة بشكل مفاجئ، مما يرفع من احتمالية وقوع حادث أو التعرّض للإصابة.
ودعت وزارة التجارة ملاك المركبات المشمولة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر موقع Recalls.sa، والتواصل مع وكيل الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا، مؤكدة حرصها على سلامة المستهلكين ومتابعتها المستمرة لبلاغات الاستدعاء.