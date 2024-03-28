عطلة السنة القمرية بالصين والركود في اليابان.. مبيعات تويوتا تهبط 7%

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ تخوض سوق السيارات الصينية أيضًا حرب أسعار شرسة، وقالت تويوتا إن مبيعاتها تأثرت بالمنافسة المحتدمة. ومع هذا بلغ انخفاض المبيعات في الصين خلال أول شهرين من العام 0.7% فقط؛ لكن لا يزال هذا أقل من زيادة 6.4% في مبيعات سيارات الركاب على مستوى القطاع؛ وفقًا لبيانات من اتحاد صناعة السيارات.