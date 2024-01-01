لتصنيع محركات "MTU" بالسعودية.. انطلاق شراكة رائدة بين "مكين" و"رولز رويس باور سيستمز"

من جانبه، عدّ رئيس حلول الطاقة المتنقلة والمستدامة في شركة رولز رويس باور سيستمز، أندرياس جورتز هذه الشراكة فرصة كبيرة لتوسيع أنشطة وحدة أعمال نظم الطاقة في المملكة العربية السعودية، بفضل التزام شركة مكين في تعزيز برامج توطين الصناعة والخدمات، سواءً في مجال إنتاج المحركات أو مجموعة المولدات الكهربائية أو تقديم الخدمات ذات الصلة، مؤكداً أهمية هذه الشراكة في المملكة للمساعدة في توفير منتجات تحت العلامة التجارية (mtu) إلى القطاعات البحرية المحلية مع المحافظة على أعلى معايير الجودة العالمية، وتقديم خدمات استثنائية للعملاء.