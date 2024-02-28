بعد تجارب استمرت 10 سنوات.. "أبل" تلغي فجأة مشروع سياراتها الكهربائية

أنهت شركة أبل الأمريكية بطريقة مفاجئة خُططها السرية لبناء سيارة كهربائية ذاتية القيادة، وذلك بعد تجارب استمرت نحو 10 سنوات، وكان يُنظر للمشروع على أنه أحد أكثر المشاريع طموحاً في تاريخ الشركة.