شركة BMW تدشن الجيل الثاني من طراز BMW M2 الجديد

ويعتمد طراز BMW M2 الجديد على محرك قوي من 6 أسطوانات توين تيربو سعة 3.0 لترًا يولد قوة 460 حصانًا، وناقل حركة M Steptronicفريد من 8 سرعات، ويتميز بديناميكية وكفاءة في القيادة بفضل وجود مجموعة من التقنيات المدمجة بين مجموعة ناقل الحركة مع مزايا وخصائص تحكم سهلة التعامل في تصميم كوبيه رياضي.