شركة BMW تدشن الجيل الثاني من طراز BMW M2 الجديد

دشنت شركة BMW الجيل الثاني من طراز BMW M2 الجديد بشكل رسمي في منطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم والذي يتوقع توفرها في الأسواق في أبريل 2023، وسيتم تصنيعها مع سيارات الفئة الثانية من BMW الكوبيه الجديدة في مصنع سان لويس بوتوسي التابع للمجموعة في المكسيك.
ويعتمد طراز BMW M2 الجديد على محرك قوي من 6 أسطوانات توين تيربو سعة 3.0 لترًا يولد قوة 460 حصانًا، وناقل حركة M Steptronicفريد من 8 سرعات، ويتميز بديناميكية وكفاءة في القيادة بفضل وجود مجموعة من التقنيات المدمجة بين مجموعة ناقل الحركة مع مزايا وخصائص تحكم سهلة التعامل في تصميم كوبيه رياضي.
وتستطيع سيارة BMW M2 الجديدة التسارع من الصفر إلى 100 كم في غضون 4.1 ثانية بناقل الحركة الأوتوماتيك من ثمان سرعات أو في غضون 4.3 ثانية مع ناقل الحركة اليدوي ذو الست سرعات، وتستطيع كذلك الوصول إلى سرعة 200 كم/ساعة من الثبات في غضون 13.5 ثانية.
وتتميز السيارة بوجود نظام M التفاضلي النشط بغض النظر عن اختيار ناقل الحركة والذي يساعد على توزيع عزم القيادة بشكل متغير بين العجلات الخلفية بهدف الاستفادة القصوى من قوة السحب.
تأتي سيارة BMW M2 الجديدة في تصميم رياضي توضح مظهرها القوي والمتين مع لمسات فئة M الرياضية، ويتقدمها شبكة أمامية بتصميم أفقي وفتحات تهوية مرتبة عموديًا بدلًا من القضبان الكلاسيكية، مع طابع رياضي في الأسطح وحواف جانبية بارزة وأقواس عجلات قوية.
أما عن مقصورة السيارة، فجاءت السيارة بمقصورة داخلية متطورة ومصممة لتلبي احتياجات السائق مع عداد سرعة متطور وعناصر تحكم مختلفة، وبوجود الشاشة ذات مقاس 12.3 بوصة، بالإضافة لشاشة تحكم أخرى مقاس 14.9 بوصة تعرض لك بيانات القيادة وحالة الإطارات.