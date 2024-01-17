EXEED RX تعيد تعريف القيادة العالمية بتصاميم داخلية فاخرة

ابتداءً من شهر يوليو من هذا العام، ستنطلق EXEED RX عالميًا في مناطق مختلفة من أوروبا والشرق الأوسط، وباعتبارها السيارة العالمية الافتتاحية لشركة EXEED، تواصل سيارة RX مفهوم التصميم المتطور "Art of Light" للعلامة التجارية، وتتميز RX بميزات خاصة مثل شاشة منحنية مقاس 24.6 بوصة وإيقاع موسيقي كامل التردد وإضاءة محيطية، وتقدم تجربة قيادة متطورة تقنيًا رفيعة المستوى للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
تتمتع سيارة RX بشاشة عرض مزدوجة منحنية بأناقة بحجم 24.6 إنش، حيث تعتمد على شاشة منحنية من نوع "C" بانحناء 3000، وتصميم نحيف بسمك 15 ملم، مع زجاج "Gorilla" المتين بسمك 0.7 ملم، وتمزج هذه الشاشة بسلاسة بين التطور التكنولوجي والتصميم الرفيع والمقاوم للخدوش.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم ضوء "جالاكسي" المحيطي نظام لغة ضوئية ذكي يتناغم مع تشغيل الموسيقى، وتقدم الأضواء البيئية الملونة بـ 256 لونًا، الممتدة من اليسار إلى اليمين على لوحات الأبواب، أوضاعًا ثابتة وإيقاعية وانسيابية، ويمكن التحكم باللون والوضع والسطوع بواسطة الصوت، مما يخلق أجواء تكنولوجية شاملة بزاوية 360 درجة لكل مستخدم.
في المشهد الديناميكي لتصميم السيارات، يمثل الابتكار المستمر القوة الدافعة الحقيقية والميزة التنافسية، ومن خلال تعزيز التجارب الرقمية باستمرار، تعمل سيارة RX على تنمية شخصيات جريئة ورائدة، مما يعزز الإدراك البصري المتطور ومفاهيم التفاعل، وتلتزم RX بتشكيل تجربة سفر مستقبلية وذكية، وتصور RX مشهدًا تقدميًا لجميع المستخدمين.