EXEED RX تعيد تعريف القيادة العالمية بتصاميم داخلية فاخرة

ابتداءً من شهر يوليو من هذا العام، ستنطلق EXEED RX عالميًا في مناطق مختلفة من أوروبا والشرق الأوسط، وباعتبارها السيارة العالمية الافتتاحية لشركة EXEED، تواصل سيارة RX مفهوم التصميم المتطور "Art of Light" للعلامة التجارية، وتتميز RX بميزات خاصة مثل شاشة منحنية مقاس 24.6 بوصة وإيقاع موسيقي كامل التردد وإضاءة محيطية، وتقدم تجربة قيادة متطورة تقنيًا رفيعة المستوى للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.