"الحفلة انتهت".. 3 ضغوط كبرى تهدد شركات السيارات الأوروبية في الصين

شهدت الساعات الماضية تصاعدًا في الضغوط على شركات السيارات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها "فولكسفاغن"، "مرسيدس"، "بي إم دبليو"، "أودي"، و"رينو"، وسط تحديات متزامنة دفعت خبراء الصناعة إلى وصف الوضع الحالي بـ"انتهاء الحفلة"، في إشارة إلى انتهاء مرحلة النمو القياسي والمبيعات المرتفعة في السوق الصينية.
وبحسب تقارير حديثة، تواجه هذه الشركات ضغطًا مزدوجًا، يتمثل في تراجع الطلب داخل أوروبا من جهة، واحتدام المنافسة في السوق الصينية من جهة أخرى، بعد أن شنّ المصنعون الصينيون حرب أسعار مدعومة بإمكانات إنتاج ضخمة وتكاليف أقل.
وتزيد الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة -التي تصل إلى 27.5%– من الأعباء المفروضة على الشركات الأوروبية، ما يجعلها محاصَرة بين ثلاثة محاور ضغط رئيسية: تباطؤ الطلب الأوروبي، تصاعد المنافسة الصينية، والقيود التجارية الأمريكية.
ويرى محللون أن هذه التحديات قد تدفع الشركات الأوروبية إلى مراجعة استراتيجياتها، سواء عبر التوسع في الأسواق الناشئة، أو من خلال تعزيز استثماراتها في السيارات الكهربائية والهجينة، أو حتى الدخول في تحالفات مع شركات آسيوية لمواجهة التغيرات المتسارعة في الصناعة.