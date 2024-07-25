"بي إم دبليو" تستدعي 291 ألف سيارة بسبب "خطر الإصابة في الحوادث"

استدعت شركة بي إم دبليو، أكثر من 291 ألف سيارة دفع رباعي في الولايات المتحدة؛ لأن القضبان الداخلية يمكن أن تنفصل في حالة وقوع حادث؛ مما يزيد من خطر الإصابة، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
ويغطي الاستدعاءُ بعضَ سيارات الدفع الرباعي "إكس 3" من طراز 2018 حتى 2023، بسبب عيوب في الصناعة.
وتقول الشركة في الوثائق التي نشرها منظمو السلامة في الولايات المتحدة: إن التجار سيستبدلون براغي القضبان الخلفية المرتبطة بجسم السيارة. وتتوقع الشركة إخطار المالكين برسالة تبدأ في 30 أغسطس.
وأوضحت بي إم دبليو في الوثائق التي نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، أنه في حالات نادرة قد يتضرر الجزء الملحق بالجسم.
ووفقًا للوثائق؛ فإن الشركة اكتشفت المشكلة في أغسطس من عام 2022 بعد "حادث تصادم خلفي شديد" يتعلق بسيارة "إكس 3" موديل 2022.
وقد تم تزويد بي إم دبليو بالوثائق القانونية في هذه القضية في شهر مارس من هذا العام، عندما تمكنت من فحص السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.
ولا تذكر الوثائق ما إذا كان أي شخص قد أصيب بسبب المشكلة.
وطلبت وكالة "أسوشيتد برس" -الأربعاء- التعليق من الشركة، دون الحصول على رد.