تجربة سيارة "فولفو إي إكس 30" الكهربائية الجديدة تظهر منافستها الشديدة لـ"تسلا"

تمّ تصنيع السيارة في الصين، من قبل شركة "جيلي"، الشركة الأم لـ"فولفو" حالياً، وهناك إصداران من السيارة أحدهما ذو محرك واحد بسعر يبدأ من 35 ألف دولار، والآخر ثنائي المحرك بسعر يبدأ من 45 ألف دولار، ومبنية على منصة "إس إي أيه" الخاصة بـ"جيلي" بقدرة 400 فولت.