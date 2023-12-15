جناح كيا الجبر يتألق في مشاركته بمعرض الرياض للسيارات

كعادتها تألقت سيارات كيا في جناحها الخاص بمعرض الرياض للسيارات الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة من 5 – 9 ديسمبر الجاري في المملكة أرينا، حيث قامت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا بتجهيز جناح مميز ضم عدداً من سيارات كيا الصديقة للبيئة والمتطورة، حيث تعرّف زوّار المعرض على سياراتEV9 ، EV6 ، SELTOS ، K8 HEV ، K5 HEV ، Sorento والتي تعد أحدث سيارات كيا التي واصلت من خلالها تميّزها في تقديم الأفضل من حيث قوة الأداء وجمال التصميم والتقنيات العالية التي تتمتع بها سياراتها؛ وهي العناصر التي صنعت تفوق سيارات كيا عالمياً ونالت على أثرها ثقة متزايدة في مختلف أسواق دول العالم.