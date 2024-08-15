"السيارات الكهربائية".. حضور قوي في 2030م وهنا بصمة سعودية عالمية

ومن المتوقع تحول ما بين 40 و50% من السيارات في الولايات المتحدة للعمل بالكهرباء بحسب موقع «سي أن بي سي»، وتُظهر بيانات SMMT الآن أن الشاحنات الكهربائية بالكامل تمتلك حصة سوقية تبلغ 3.6٪ في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون صغيراً، إلا أنه سيستمر في النمو مع اقتراب حظر السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي ICE وذلك عام 2030.