"بنتلي" تؤجل خطتها للتحوُّل الكامل إلى السيارات الكهربائية حتى 2035

أعلنت شركة بنتلي تأجيل استراتيجيتها المعروفة باسم "Beyond100"، التي كانت تهدف إلى التحول الكامل نحو تصنيع سيارات كهربائية بحلول عام 2030.
ومع هذا التأجيل تتطلع بنتلي الآن إلى عام 2035 لتحقيق هذا الهدف.
ويرجع ذلك إلى عوامل مؤثرة عدة، تشمل تحديات سلاسل التوريد المعقدة، والتغيرات التي طرأت على سوق السيارات الكهربائية الفاخرة.
كذلك تحاول الشركة موازنة تلبية معايير الاستدامة، مع الاحتفاظ بجودة الأداء العالي والفخامة التي تميز علامتها التجارية.
وتُعتبر هذه الاستراتيجية من أهم التحولات في تاريخ بنتلي؛ إذ تسعى الشركة لتقليل تأثيرها البيئي، وتقديم مجموعة كاملة من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
ومع ذلك، فإن التحديات التقنية والمالية تفرض على بنتلي إعادة النظر في الجدول الزمني لخطة Beyond100؛ لتضمن انتقالاً سلسًا ومستدامًا.