"رولز رويس سبيكتر" أول سيارة كهربائية بالكامل من العلامة

وتتقاطع المصابيح الأمامية المنقسمة مع أعرض شبكة أمامية وجدت في سيارة من علامة رولز رويس مع مقدمة انسيابية صممت لتوجيه الهواء بشكل متميز، مع لمسات من الاستانلس ستيل، وهذه هي نتيجة 830 ساعة من التطوير والنمذجة والتصميم، كما أن تصميمها الفريد جعلها أكثر سيارة أيروديناميكية في تاريخ العلامة بمعامل سحب 0.25 فقط.