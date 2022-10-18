"رولز رويس سبيكتر" أول سيارة كهربائية بالكامل من العلامة

دشنت شركة رولزرويس نموذج سبيكتر Spectre الكهربائية، والتي تعد أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل علامة رولزرويس، لتثبت العلامة بذلك التصميم الفريد قدرتها على تطوير وتصنيع نماذج كهربائية قادرة على المنافسة وتبدأ حقبة جديدة في عالم السيارات.
تتوفر سيارة رولزرويس سبيكتر بمحرك كهربائي يولد قوة تصل إلى 577 حصانًا وعزم دوران 900 نيوتن.متر، وتستطيع السيارة التسارع من الصفر إلى سرعة 100 كم في الساعة في غضون 4.5 ثانية فقط، بالإضافة إلى قدرتها على قطع مسافة 520 كم في الشحنة الواحدة.
وأطلق المهندسون العنان في تصميم سبيكتر الكهربائية الجديدة بهيكل من الألومنيوم ودمج البطارية في هيكل السيارة، بحيث تكون السيارة الجديدة أكثر صلابة بنسبة 30% عن أي سيارة سابقة من رولز رويس كل ذلك في شكل سيارة سوبر كوبيه كهربائية فائقة الفخامة.
وتتقاطع المصابيح الأمامية المنقسمة مع أعرض شبكة أمامية وجدت في سيارة من علامة رولز رويس مع مقدمة انسيابية صممت لتوجيه الهواء بشكل متميز، مع لمسات من الاستانلس ستيل، وهذه هي نتيجة 830 ساعة من التطوير والنمذجة والتصميم، كما أن تصميمها الفريد جعلها أكثر سيارة أيروديناميكية في تاريخ العلامة بمعامل سحب 0.25 فقط.
وزودت السيارة بمجموعة من ميزات التقنية المتقدمة، حيث تضاء السيارة بأبواب مرصعة بالنجوم يصل عددها إلى 4796 نجمًا يضيء بنعومة، مع كسوة كاناديل خشبية، وزودت السيارة بتطبيق ويسبرز الخاص بسيارات رولز رويس الذي يتيح للعملاء التفاعل مع سياراتهم عن بعد.
وتوفر شركة رولز رويس إمكانية تصميم السيارة حسب الطلب، من خلال إضافة ميزات حسب رغبات العملاء، وكذلك تخصيص الألوان حسب ما يتراءى للعميل، ويعتمد النظام الداخلي للسيارة على نظام ذكي لامركزي يتيح للسائق 1000 خيار وميزة داخل السيارة.
وتعليقًا على إطلاق السيارة، قال تورستن مولر أوتفوش، الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس موتور كارز: "إنّها بداية فصل جديد مفعم بالجرأة لعلامتنا وعملائنا الاستثنائيين وقطاع المنتجات الفاخرة. لهذا السبب، أعتقد أنّ سبيكتر هي أروع سيارة أنتجتها رولز-رويس على الإطلاق".