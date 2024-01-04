البطارية ليست السبب الوحيد.. تعرّف على مشاكل بدء تشغيل السيارة وأعراض تلف البواجي

يواجه العديدُ من السائقين مشاكلَ في تشغيل السيارة عند بدء تشغيلها لأول مرة، ويعتقد الكثير منهم أن السبب في ذلك هو البطارية، لكنه ليس السبب الوحيد لذلك؛ فقد يكون هناك مشكلة في البواجي "شمعات الاحتراق"، وسنذكر هنا الأعراض الأخرى لمشكلة تلف البواجي في سيارتك.
شمعات الإشعال أو الاحتراق عبارة عن قابس معزول يمثل جزءًا مهمًّا من عملية الاحتراق الداخلي للسيارة، ويتم تثبيتها في رأس الأسطوانة الموجود أعلى المحرك، وتستهلك البواجي، والتي يبلغ حجمها حجم الإصبع تقريبًا؛ جهدًا كهربائيًّا عاليًا، وتستخدمه في إشعال خليط الهواء والوقود في غرفة الاحتراق، أي حرق الأكسجين مع الوقود؛ وهي عملية لازمة لتشغيل المحرك.
ونظرًا لأن شمعات الاحتراق توفر الطاقة لمحرك السيارة، فإنها تؤثّر على أداء محرك السيارة وكفاءتها ومستويات الانبعاثات، ولكن مع مرور الوقت، مثل أي جزء من السيارة، فإنها تبلى مع الاستخدام، ومن المهم اكتشاف الأعطال وأعراض التلف مبكرًا قبل حدوث أي كوارث، وإليك هذه الأعراض.
تؤدّي شمعات الاحتراق البالية والتالفة، أو حزم الملفات، أو أسلاك شمعة الاشتعال؛ إلى تشغيل ضوء فحص المحرك، وهذه أول الأعراض التي تنبهك كسائق بوجود مشكلة في بواجي السيارة، وبالطبع ليست السبب الوحيد لإضاءة لمبة المحرك، لكن يصاحبها اختلال في محرك السيارة.
تقوم شمعات الاحتراق بواحدة من أهم الوظائف في السيارة؛ وهي توفير الشرارة البادئة لتشغيل المحرك، وتواجه البواجي القديمة أو التالفة صعوبة في خلف الشرارة التي تشغل محرك السيارة بالفعل، وإذا توقّفت السيارة أثناء محاولة التشغيل فقد يكون هناك مشكلة في شمعات الاحتراق أو أسلاك الشمعات نفسها.
إذا لاحظت استهلاك وقود أعلى من الطبيعي في سيارتك بناء على عدد الكيلومترات التي تقطعها عند ملء خزان الوقود في كل مرة؛ فهذا يعني أن البواجي قد تكون سببًا رئيسيًّا في ذلك، وهذا يعني أنك تنفق المزيد من المال على وقود سيارتك، وطبقًا للدراسات فإن شمعات الإشعال التالفة تزيد من استهلاك الوقود بنسبة "30%".
يعتبر هذا العرض من أكثر الأعراض الواضحة لوجود خلل في بواجي السيارة؛ حيث تبدأ السيارة في عملية الاستجابة بشكل واضح في حالة التسارع، وخاصة التسارع المفاجئ، ولن ترى أي استجابة إلا مع زيادة عدد لفات المحرك "RPM" بشكل كبير للوصول إلى سرعة أعلى.
قد يصاحب هذه المشاكلَ السابقة وجودُ خلل في حركة المحرك واهتزازه بشكل غير طبيعي، وإذا لاحظت أصواتًا غريبة مع هذه الأعراض فقد يكون السبب هو شمعات الاحتراق.