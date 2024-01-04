البطارية ليست السبب الوحيد.. تعرّف على مشاكل بدء تشغيل السيارة وأعراض تلف البواجي

إذا لاحظت استهلاك وقود أعلى من الطبيعي في سيارتك بناء على عدد الكيلومترات التي تقطعها عند ملء خزان الوقود في كل مرة؛ فهذا يعني أن البواجي قد تكون سببًا رئيسيًّا في ذلك، وهذا يعني أنك تنفق المزيد من المال على وقود سيارتك، وطبقًا للدراسات فإن شمعات الإشعال التالفة تزيد من استهلاك الوقود بنسبة "30%".