صناعة السيارات في النمسا تبحث عن إنقاذ صيني وسط أزمة خانقة

ويرى مراقبون أن دخول رأس المال الصيني قد يسهم في تخفيف الضغوط الحالية، لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول مستقبل اعتماد أوروبا على الاستثمارات الخارجية، وما إذا كان هذا الخيار سيعزز الصناعة أم يفتح بابًا جديدًا للتحديات.