احتراق سيارة شيفروليه كورفيت E-Ray أثناء اختبارها

اشتعلت النيران في سيارة شيفروليه كورفيت E-Ray هايبرد الرياضية أثناء اختبارها في جنوب أوروبا، وذلك على جانب طريق جبلي متعرج، وتحولت إلى كومة متفحمة من المعدن.
وبحسب مصادر carbuzz فإن الدخان كان يخرج من خلفية السيارة في اليوم السابق للحريق.
وقال متحدث باسم شيفروليه لـ CarBuzz: "سيارة كورفيت تخضع لاختبارات شديدة من قِبل أحد موردينا هذا الأسبوع، وتعرضت لحادث حراري. كل من شاركوا في أمان؛ لأن هذه هي أولويتنا القصوى. نحن نحقق في الموقف مع المورد". وأكدت شركة شيفروليه أن هذا النموذج الأولي لا يحتوي على أي مكونات من المحركات الكهربائية.