احتراق سيارة شيفروليه كورفيت E-Ray أثناء اختبارها

وقال متحدث باسم شيفروليه لـ CarBuzz: "سيارة كورفيت تخضع لاختبارات شديدة من قِبل أحد موردينا هذا الأسبوع، وتعرضت لحادث حراري. كل من شاركوا في أمان؛ لأن هذه هي أولويتنا القصوى. نحن نحقق في الموقف مع المورد". وأكدت شركة شيفروليه أن هذا النموذج الأولي لا يحتوي على أي مكونات من المحركات الكهربائية.