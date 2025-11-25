إنفينيتي QX80 تُتوّج كأفضل سيارة دفع رباعي فاخرة
أعلنت شركة مناهل العالمية، إحدى شركات محمد يوسف ناغي والوكيل المعتمد لعلامة إنفينيتي في المملكة العربية السعودية، عن إنجاز جديد يُضاف إلى سجلّ نجاحاتها الحافل بالتميّز والريادة.
وحصدت إنفينيتي QX80 لقب أفضل سيارة دفع رباعي فاخرة لعام 2025 في الحفل السنوي للدورة الثالثة عشرة من الجوائز الوطنية لقطاع السيارات الذي استضافته مدينة جدة بحضور نخبة من خبراء ومحبي عالم السيارات.
ويُعدّ هذا التتويج إنجازاً جديداً يُضاف إلى مسيرة علامة إنفينيتي وشريكها في المملكة، شركة مناهل العالمية، التي تواصل ترسيخ حضورها في السوق السعودي من خلال طرازات تجمع بين الفخامة والأداء والتقنيات المتقدمة لتلبية تطلعات العملاء الذين يبحثون عن تجربة قيادة استثنائية.
وبعد أقلّ من عام على طرح شركة مناهل العالمية لسيارة إنفينيتي QX80 لعام 2025 في الأسواق السعودية، نجح هذا الطراز في تحقيق حضور لافت وترسيخ مكانته بين عشّاق السيارات العائلية الكبيرة والفاخرة. وتأتي هذه الجائزة، التي مُنحت خلال حفل مرموق أُقيم بدعم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبرعاية مجلس غرفة محافظة جدة، لتسلّط الضوء على أبرز مزايا السيارة ومواصفاتها المتقدمة التي تجعلها خيارًا موثوقًا لكثير من العملاء الباحثين عن الفخامة والتميّز.
وقال ألبرت خريش، المدير التنفيذي لعلامة إنفينيتي الشرق الأوسط:
"يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للشراكة الوثيقة بين إنفينيتي الشرق الأوسط وشركة مناهل العالمية، ويعكس التزامنا المشترك بتقديم تجربة راقية ترتقي بتطلعات عملائنا في المملكة العربية السعودية. وتؤكد هذه الجائزة قدرتنا على ترجمة روح إنفينيتي إلى تجربة قيادة تجمع بين الأصالة اليابانية والابتكار في التصميم والتقنيات التي تمنح السائق إحساساً بالفخامة والثقة في كل رحلة."
من جانبه أعرب سليم صبّاغ، المدير التنفيذي لشركة مناهل العالمية – إنفينيتي، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً:
"تُعد هذه الجائزة محطة جديدة في مسيرتنا لترسيخ مكانة إنفينيتي في السوق السعودي وتحقيق طموحاتنا، بعد مرور أقل من عام على طرح هذا الطراز في معارضنا. إنها بلا شكّ حافز يدفعنا إلى مواصلة تطوير خدماتنا وطرح المزيد من الطرازات التي تلبي تطلعات عملائنا الذين يبحثون بين التصميم الأنيق والأداء المتميّز."
وتُعتبر "الجوائز الوطنية لقطاع السيارات" من أبرز الجوائز الإقليمية المتخصصة في عالم السيارات، إذ تعتمد نتائجها على تصويت مباشر من الجمهور إلى جانب تقييم لجنة تحكيم حيادية تضم نخبة من أبرز النقاد والخبراء في القطاع، ما يجعلها منصة موثوقة لتكريم الشركات والعلامات التجارية الرائدة في عالم السيارات.
وتجسّد إنفينيتي QX80 قمة الفخامة والرحابة، ويأتي الجيل الجديد منها ليمنح تجربة قيادة ترتقي بمعايير الأداء والراحة إلى مستوى غير مسبوق، بفضل تصميمه الذكي وتجهيزاته الراقية التي تجمع بين القوة والرشاقة في تناغم متقن، وتعكس جوهر الفخامة اليابانية والابتكار الهندسي المتقَدّم. ويُعبّر هذا الطراز عن تفوّق إنفينيتي في التصميم والتكنولوجيا والراحة، مؤكّداً مكانتها بين أبرز العلامات الفاخرة في العالم