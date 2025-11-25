إنفينيتي QX80 تُتوّج كأفضل سيارة دفع رباعي فاخرة

وبعد أقلّ من عام على طرح شركة مناهل العالمية لسيارة إنفينيتي QX80 لعام 2025 في الأسواق السعودية، نجح هذا الطراز في تحقيق حضور لافت وترسيخ مكانته بين عشّاق السيارات العائلية الكبيرة والفاخرة. وتأتي هذه الجائزة، التي مُنحت خلال حفل مرموق أُقيم بدعم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبرعاية مجلس غرفة محافظة جدة، لتسلّط الضوء على أبرز مزايا السيارة ومواصفاتها المتقدمة التي تجعلها خيارًا موثوقًا لكثير من العملاء الباحثين عن الفخامة والتميّز.