"تسلا" ترفع أسعار برمجياتها للقيادة الذاتية الكاملة للسيارات

أعلنت شركة "تسلا" المتخصصة في السيارات الكهربائية، عن رفع سعر برمجياتها للقيادة الذاتية الكاملة للمرة الثانية لهذا العام 2022.
وقال مؤسس تسلا، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": سيبلغ السعر الأوليّ لبرمجيات مساعدة القيادة الذاتية الكاملة، 15 ألف دولار أمريكي.
وسيبدأ تطبيق التكلفة الجديدة من 5 سبتمبر؛ ليكون صانعو السيارات الكهربائية غير قادرين على التمتع بالسعر الحالي 12 ألف دولار.
وتابع "ماسك": "يمكنك ترقية سيارتك في دقيقتين عبر برمجيات تسلا ذاتية القيادة، بالتكلفة الجديدة، أو بتكلفة إضافية تصل إلى 199 دولارًا شهريًّا، ولكن بإضافتها كخيار منفصل بعد التسليم، وستصل تكلفتها إلى 15 ألف دولار".