"تسلا" ترفع أسعار برمجياتها للقيادة الذاتية الكاملة للسيارات

وتابع "ماسك": "يمكنك ترقية سيارتك في دقيقتين عبر برمجيات تسلا ذاتية القيادة، بالتكلفة الجديدة، أو بتكلفة إضافية تصل إلى 199 دولارًا شهريًّا، ولكن بإضافتها كخيار منفصل بعد التسليم، وستصل تكلفتها إلى 15 ألف دولار".