"كوالكوم" تكشف النقاب عن تقنية "قيادة ذاتية" جديدة بالتعاون مع "بي إم دبليو"

كشفت شركة "كوالكوم" عن تقنية "قيادة ذاتية" جديدة طورتها بالتعاون مع شركة "بي إم دبليو" الألمانية المتخصصة في تصنيع السيارات.
أوضحت التقارير الصحفية أن نظام القيادة الذاتية الجديدة سيطرح لأول مرة في سيارات "بي إم دبليو آي إكس 3".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو آمون، لشبكة "سي إن بي سي" إن نظام القيادة الذاتية الجديدة "سنابدراجون رايد بايلوت" سيكون متاحا لأي شركة سيارات مستعدة لترخيصه.
وتوقع آمون أن تدفع تقنيات النظام الجديد السيارات الأخرى للحصول على النظام بمجرد عرضها وظهورها على سيارات "بي إم دبليو".
ويتيح النظام القيادة بدون استخدام اليدين على طرق معينة، أو حتى تغيير المسارات، ولكنه لا يسمح للسيارة بأن تكون ذاتية القيادة تمامًا.
وتقول "كوالكوم" إن النظام سيكون متاحا في 100 دولة حول العالم بحلول عام 2026 المقبل.