"دينيس" يحصد فوزاً ساحقاً في سباق الجائزة الكبرى "للفورمولا إي لندن" 2022

وأضاف: "حرص كل من نيك دي فريز وستوفيل فاندورن على الضغط بشكل متواصل، ومن الواضح تعاونهما تحت راية فريقهم، لكنني تمكنت من تحقيق الصدارة منذ البداية، وحرصت على التشبّث بها حتى أخر لفة، والقيادة بحذر وبدقة كبيرة لتوسيع الفارق، وضمان الفوز. كان شعور لا يوصف عندما تجاوزت خط النهاية، وسمعت احتفالات الجماهير المتواجد على المدرجات، ما أضفى مزيد من التألق والحماسة على أجواء السباق. كانت تلك واحدة من أفضل التجارب التي خضتها في مسيرتي، شكراً جزيلاً لكافة الجماهير التي قدمت الدعم لنا".