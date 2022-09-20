مزودة بأحدث أنظمة التحكم بالحركة.. "فيراري" تكشف عن "بوروسانجوي" الجديدة

وتأتي السيارة بـ 12 أسطوانة بزاوية 65 درجة ما بين صفي الأسطوانات، وسعة 6.5 لتر. وتم تصميم المحرك لينتج أكبر عزم دوران ممكن عند الدورات المنخفضة، ويقدم المحرك 80% من عزم الدوران الكلي عند 2100 دورة في الدقيقة، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 716 نيوتن متر عند 6250 دورة في الدقيقة. كما تبلغ الاستطاعة القصوى للمحرك 725 حصانًا عند 7750 دورة في الدقيقة، مع توافُر الاستجابة العالية لدواسة الوقود التي تميز السيارات الرياضية الأصيلة.