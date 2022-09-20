مزودة بأحدث أنظمة التحكم بالحركة.. "فيراري" تكشف عن "بوروسانجوي" الجديدة

كشفت فيراري عن إطلاق سيارة بوروسانجوي من فيراري، أول طراز مزود بأربعة أبواب وأربعة مقاعد من سيارات العلامة الإيطالية على الإطلاق.
وتأتي السيارة بـ 12 أسطوانة بزاوية 65 درجة ما بين صفي الأسطوانات، وسعة 6.5 لتر. وتم تصميم المحرك لينتج أكبر عزم دوران ممكن عند الدورات المنخفضة، ويقدم المحرك 80% من عزم الدوران الكلي عند 2100 دورة في الدقيقة، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 716 نيوتن متر عند 6250 دورة في الدقيقة. كما تبلغ الاستطاعة القصوى للمحرك 725 حصانًا عند 7750 دورة في الدقيقة، مع توافُر الاستجابة العالية لدواسة الوقود التي تميز السيارات الرياضية الأصيلة.
وتقدم السيارة مستويات أداء استثنائية مع تسارع انطلاق من وضعية الوقوف إلى 100 كيلومتر/ ساعة خلال 3.3 ثانية، ومن وضعية الوقوف إلى 200 كيلومتر/ ساعة خلال 10.6 ثانية.
وعززت فيراري سيارتها الجديدة بأحدث أنظمة التحكم بالحركة التي تتميز بها أبرز سياراتها الرياضية وأفضلها أداء، بما في ذلك محور التوجيه للعجلات الأربعة، ونظام ABS Evo ، ومستشعر حركة قاعدة السيارة بست وضعيات.
وتتميز سيارة بوروسانجوي بنظام التعليق النشط من فيراري (F.A.S.T.)، الذي تكشف عنه العلامة الإيطالية للمرة الأولى، ويوفر تحكمًا قويًّا بهيكل السيارة عند المنعطفات، ومساحة تماس أكبر على المطبات المتكررة؛ ما يوفر أداء متسقًا واستجابة مستقرة كما في السيارات الرياضية.
ويتميز شاسيه السيارة الجديد كليًّا بسطح مصنوع من ألياف الكربون لتخفيف الوزن، وخفض مركز ثقل السيارة. ويتيح التصميم الجديد لهيكل السيارة إضافة الأبواب الخلفية لتسهيل الدخول والخروج منها. وتضم المقصورة أربعة مقاعد كهربائية مدفأة ومريحة، بينما يعد صندوق السيارة الأكبر من نوعه بين سيارات فيراري. ويمكن طي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة أكبر للأمتعة.
وتشترك بوروسانجوي بمواصفاتها العامة مع باقي سيارات فيراري، لكنها تتميز عنها بتوفير طيف أوسع من مزايا التحكم بالقيادة.
وبالنتيجة، حافظت فيراري على وضعية قيادة مريحة مع مقعد قريب من الأرضية في السيارة الجديدة؛ ما يتيح للسائق وصولاً أسهل إلى أجهزة التحكم والحركة.