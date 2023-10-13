"جيلي" تكشف الستار عن "ستارراي" الجديدة تحت شعار "أهلاً بالغد"

تفخر "جيلي" بأن تُقدِّم لعملائها الكرام في المملكة العربية السعودية "ستارراي" الجديدة، أيقونة الغد في عالم التنقل.
جيلي ستارراي ليست مجرد سيارة جديدة؛ إذ تأتي مستمدة من فلسفة تصميم جيلي "رؤية Starburst"؛ لتجسد إبداعًا فنيًّا، يَعِدُ بتجربة قيادة فريدة، تتخطى كل مألوف.
في قلب ستارراي تكمن فلسفة تصميم استثنائية، تجمع بين الابتكار والرؤية والجمالية.
تُعتبر هذه السيارة بمنزلة شهادة تميُّز في فن التصميم؛ إذ تدمج بين الجمالية المستقبلية والزخارف النجمية.. فكل أجزاء ستارراي، بدءًا من الإضاءة النهارية التي تتناغم مع النجوم وصولاً إلى شعار جيلي المضيء، يتردد صداها بانسجام مطلق فيما بينها؛ لخلق جو فريد من الإيجابية والأناقة.
واجهة ستارراي الجديدة تعتبر من أروع ما يمكن مشاهدته؛ إذ تتميز بمصابيح أمامية بتقنية الأشعة فائقة الرقة، الرائدة في مجالها، إضافة إلى الشبكة الأمامية التي تظهر بتموجات ضوئية ساحرة.
تضيء منظومة المصابيح الأمامية بتصميم العدسة المسطحة 15 مم، المسار بضوء ساطع بقوة 178 لوكس؛ وهو ما يجسد التزام جيلي بتناغم التصميم والأداء الوظيفي.
ويتميز التصميم الخارجي بخطوط جانبية، تتشابك وتندمج مع ألواح الأبواب، وإضاءة خلفية تمتد بخطوط حادة على كامل العرض؛ لتُحدث نقلة نوعية في عالم إضاءة السيارات.
في مقصورة ستارراي تتجلى روعة التصميم في مزيج فاخر من الجلد البني الفاتح، والتكنولوجيا المتقدمة، في تجسيد لروح العصر الحديث.
مع ستارراي الأمر لا يتعلق فقط بالقيادة، بل يشمل التجربة بأكملها؛ إذ تأتي ستارراي مزودة بشاشة ترفيه مقاس 13.2 بوصة، ومبدل سرعات مرصع بقطع كريستالية؛ ما يجعل منها رمزًا للرفاهية والابتكار.
وبعيدًا عن المقومات الجمالية، تُعدُّ ستارراي تحفة هندسية؛ فتصميمها الفريد يمنحها بُعدًا أكثر اتساعًا، ويأتي مدعومًا بقاعدة عجلات رائدة في فئتها بطول 2777 ملم، وهندسة جيلي التراكبية المدمجة (CMA)؛ ما يُعِدُ براحة لا مثيل لها، وتجربة قيادة متميزة.
كما تأتي ستارراي بمحرك 2.0 TD Drive-E، ومزودة بناقل حركة 7DCT الفعال؛ لتحول كل رحلة إلى حلم.
وأكثر من ذلك! تسهم تفاصيل التصميم، بدءًا بالعجلات الفضية والسوداء المتلألئة مقاس 20 بوصة وصولاً إلى السقف العائم ذي اللونين، في إضفاء لمسات من الأناقة والتطور.
السلامة والراحة يأتيان دائمًا كأولوية! ولهذا تم تجهيز ستارراي بميزات خاصة، مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة على الطرق السريعة، إضافة إلى نظام تحذير الخروج عن المسار.
وتُظهر جيلي التزامها العميق بالأمان من خلال هيكل السيارة عالي الأمان، واحتوائها على ست وسائد هوائية؛ وهو ما يضمن راحة البال في كل رحلة.
وقد علق السيد فهد بن سعد الوعلان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوعلان، قائلاً: "تعتبر ستارراي الجديدة انعكاسًا لرؤيتنا لمستقبل تصميم السيارات في المملكة العربية السعودية".
أضاف قائلاً: "هي تجسيد للطابع النجمي؛ إذ تمزج بين مميزات الاتساع الكوني وتفاصيل التصميم الحديث".
كما علّق أليكس جو، نائب رئيس شركة جيلي للسيارات في الشرق الأوسط، قائلاً: "تُمثّل سيارة ستارراي تفاني جيلي في دفع الحدود وتصور المستقبل؛ إذ تجتمع التكنولوجيا والتصميم بكل سلاسة".
وأضاف: "إن التزامنا بالابتكار لا يتزعزع، وستارراي الجديدة تأتي بمنزلة دليل على وعدنا بأن لا نقدم مجرد سيارات، بل تجارب لا تُنسى".