"جيلي" تكشف الستار عن "ستارراي" الجديدة تحت شعار "أهلاً بالغد"

وبعيدًا عن المقومات الجمالية، تُعدُّ ستارراي تحفة هندسية؛ فتصميمها الفريد يمنحها بُعدًا أكثر اتساعًا، ويأتي مدعومًا بقاعدة عجلات رائدة في فئتها بطول 2777 ملم، وهندسة جيلي التراكبية المدمجة (CMA)؛ ما يُعِدُ براحة لا مثيل لها، وتجربة قيادة متميزة.