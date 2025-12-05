"سير" تطلق هويتها الصوتية "نبض الأرض" بروح وطنية ورؤية مستقبلية لأول علامة تجارية سعودية للسيارات

تُعيد الهوية الصوتية الجديدة تصور العناصر الطبيعية في المملكة على شكل أصوات عصرية تم تجسيدها من خلال مزج مقاطع صوتية من مختلف مناطق المملكة بما فيها الصحاري والأودية مع نغمات صوتية مستقبلية، بهدف خلق مزيج من الطبيعة والتكنولوجيا في أصوات ملهمة يتردد صداها عالمياً، كما سيتم تقديم هذهالتجربة الصوتية الفريدة من خلال جميع تجارب التواصل مع العملاء لتشمل مراكز ونقاط التواصل المباشر، بدءاً من الفعاليات والأنشطة والمواد التسويقية إلى الأصوات المسموعة داخل متاجرها ومركز الاتصال. وسيتاح لعملاء"سير" أيضاً الاستمتاع بأكثر من ثلاثين صوتاً فريداً مستوحاة من هوية العلامة التجارية، اثناء تجربتهم لتمنحهم تجربة شخصية غامرة تعزز من هوية "سير" الفريدة في عالم السيارات.