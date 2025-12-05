"سير" تطلق هويتها الصوتية "نبض الأرض" بروح وطنية ورؤية مستقبلية لأول علامة تجارية سعودية للسيارات

أعلنت شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم عن إطلاق هويتها الصوتية "نبض الأرض"، والتي صُممت تجسيدًا لجوهر "سير"، وجذورها السعودية الأصيلة لتعكس رؤيتها الطموحة للمستقبل.
تُعيد الهوية الصوتية الجديدة تصور العناصر الطبيعية في المملكة على شكل أصوات عصرية تم تجسيدها من خلال مزج مقاطع صوتية من مختلف مناطق المملكة بما فيها الصحاري والأودية مع نغمات صوتية مستقبلية، بهدف خلق مزيج من الطبيعة والتكنولوجيا في أصوات ملهمة يتردد صداها عالمياً، كما سيتم تقديم هذهالتجربة الصوتية الفريدة من خلال جميع تجارب التواصل مع العملاء لتشمل مراكز ونقاط التواصل المباشر، بدءاً من الفعاليات والأنشطة والمواد التسويقية إلى الأصوات المسموعة داخل متاجرها ومركز الاتصال. وسيتاح لعملاء"سير" أيضاً الاستمتاع بأكثر من ثلاثين صوتاً فريداً مستوحاة من هوية العلامة التجارية، اثناء تجربتهم لتمنحهم تجربة شخصية غامرة تعزز من هوية "سير" الفريدة في عالم السيارات.
وقال لؤي الشرفاء، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في "سير": "تجسد الهوية الصوتية نبض علامتنا التجارية؛ إذ تعكس التزامنا بتطوير صناعة متجذرة في صميم القيم والثقافة السعودية، وتكرّس في الوقت نفسه رؤية مستقبلية تتوافق مع جوهر "سير"كعلامة تجارية طموحة ورفيقة درب جديرة بالثقة، وستكون هذه الأصوات وسيلتنا المبتكرة للتواصل مع الجمهور بما يعزز مكانة"سير" في عالم السيارات".
يعتمد التأليف الموسيقي لتجربة "نبض الأرض" الصوتية على شبكة إيقاعية من 32 نبضة تعكس اثنين وثلاثين شريطًا ضوئيًا في المصابيح الأمامية والخلفية لسيارات "سير"، وتحتفي في الوقت نفسه بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932. ويعتمد تصميم الهوية الصوتية على ثلاثة مبادئ أساسية: تكريس مكانة "سير" كعلامة أصيلة تعبر عن ثقافة المملكة؛ وإرساء معايير جديدة لمستقبل التنقل من خلال أصوات جريئة ومبتكرة؛ وتجسيد طموح العلامة التجارية من خلال نغمات نقية ورقيقة تضفي شعوراً بالأناقة والفخامة.
تعتبر هذه التجربة السمعية الرائدة بمثابة صوت موسيقي لشركة "سير" ، حيث تتكامل مع تقنياتها المتطورة استعداداً لإطلاق طرازاتها الأولى في عام 2026، ولاستكشاف الهوية الصوتية الفريدة "نبض الأرض"، والاستماع إلى أصوات "سير" ، يمكن للمستخدمين زيارة موقع "سير" الإلكتروني: "نبض الأرض" https://ceermotors.com/pulse-of-the-land