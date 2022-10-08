"تويوتا" تعيد إنتاج هذه السيارة بعد إصلاح عيبٍ خطير في العجلات

أعلنت شركة "تويوتا" اليابانية المتخصصة في تصنيع السيارات عن إعادة إنتاج سيارتها الكهربائية "بي زد 4 إكس"، بعد إصلاح عيب خطير في العجلات الخاصة بها.
وأشار التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن "تويوتا" أصلحت عيبًا خطيرًا كان يؤدّي إلى خللٍ في العجلات أثناء الكبح الشديد أو المنعطفات الحادة.
وأصلحت تويوتا كذلك عيبًا لم يتمّ الإعلان عنه من قبل، مرتبطًا بوسائد هوائية سيئة التركيب، تتعرّض للعطب سريعًا، ويمكن أن تسبّب إصابات لمستخدمي السيارات.
وقالت تويوتا: إنها أصلحت مشكلة العجلات من خلال استبدال مسامير المحور والتأكد من إحكام الأجزاء الجديدة بشكل صحيح.
وذكرت تويوتا أن العملاء في اليابان يمكنهم شراء السيارة من جديد بدءًا من 26 أكتوبر، فيما أشارت إلى أنها ستعلن عن مواعيد طرحها للبيع في باقي العالم قريبًا.