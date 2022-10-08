"تويوتا" تعيد إنتاج هذه السيارة بعد إصلاح عيبٍ خطير في العجلات

وأصلحت تويوتا كذلك عيبًا لم يتمّ الإعلان عنه من قبل، مرتبطًا بوسائد هوائية سيئة التركيب، تتعرّض للعطب سريعًا، ويمكن أن تسبّب إصابات لمستخدمي السيارات.