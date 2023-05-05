"سنابل الحديثة للسيارات" تُحقِّق رغبات العملاء بأعلى مقاييس الجودة

وأُقيم المصنع الذي تمت زيارته استنادًا إلى بنية تحتية ورقمية وإنتاجية صديقة للبيئة، مع قدرته المستمرة على استخدام وتطوير المعايير الصديقة للبيئة التي تحكم جميع العمليات الإنتاجية التي يقوم عليها المصنع. ويحتوي المصنع على أحدث التقنيات، ويتسم بالهدوء؛ لكونه يمثل عملية التصنيع الكاملة التي تمرُّ بها سيارات شيري من الألف إلى الياء، بما في ذلك قياس أدائها وأنظمتها الداخلية، وجميع الأجزاء التي تتألف منها.