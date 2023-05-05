"سنابل الحديثة للسيارات" تُحقِّق رغبات العملاء بأعلى مقاييس الجودة

تركت زيارة مصنع شركة شيري ومختبرَيْها الواقعَيْن في جمهورية الصين الشعبية انطباعًا وفهمًا عميقًا لدى شركة سنابل الحديثة للسيارات، وهي إحدى شركات محمد يوسف ناغي ووكيل سيارات شيري في السعودية، حول القدرات التكنولوجية التي تمتلكها الشركة بمختبرَيْها الواقعَيْن في جمهورية الصين الشعبية.
وجاءت الزيارة على هامش مؤتمر أعمال وكلاء شيري العالميين لعام 2023 في مدينة وهوو بالصين، بالتزامن مع معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023، وبمشاركة عالمية واسعة من وكلاء شيري حول العالم، ونخبة واسعة من وسائل الإعلام.
وتملَّك الزوار حالة من الانبهار والإعجاب بمدى التطور التقني والعلمي الذي حققته شركة شيري في مجال تصميم وتصنيع السيارات، وما يتصل بها من عمليات إنتاجية وفنية.
وأُقيم المصنع الذي تمت زيارته استنادًا إلى بنية تحتية ورقمية وإنتاجية صديقة للبيئة، مع قدرته المستمرة على استخدام وتطوير المعايير الصديقة للبيئة التي تحكم جميع العمليات الإنتاجية التي يقوم عليها المصنع. ويحتوي المصنع على أحدث التقنيات، ويتسم بالهدوء؛ لكونه يمثل عملية التصنيع الكاملة التي تمرُّ بها سيارات شيري من الألف إلى الياء، بما في ذلك قياس أدائها وأنظمتها الداخلية، وجميع الأجزاء التي تتألف منها.
وعبَّر عبدالله مدهون، المدير العام لشركة سنابل الحديثة للسيارات، عن سعادته بمدى التقدم الذي حققته الشركة في مجال التصنيع والتطوير والأبحاث المتصلة بسيارات شيري بمختلف فئاتها وموديلاتها، وأثنى على مسيرة الشركة على مدى السنوات السابقة، وسعيها لتوسيع أسواقها، سواء داخل الصين أو خارجها، ومنها بالطبع سوق السيارات في السعودية، الذي باتت تملك فيه حصة لا بأس بها، وتنافس فيه بكل قوة وجدارة.
وأضاف: "استلهمنا النجاحات الماضية من رؤية السعودية 2030 نحو تعزيز الاقتصاد السعودي باستقطاب الشركات العالمية، من خلال استثمار الخبرات الوطنية والعالمية في هذا المجال، والعلاقات مع العملاء والمستثمرين؛ لتقديم أعلى معايير الجودة والتكنولوجيا المتقدمة".
ولفت إلى أنهم وضعوا أعلى معايير الجودة نصب أعينهم قبل البدء بتنفيذ أعمالهم، بالتعاون مع شركائهم الصينيين.
من جانبه، أبدى إبراهيم حسن، مدير التسويق في شركة سنابل الحديثة للسيارات، ثقته بمستوى التصنيع والتطوير الذي اطلعوا عليه، وما لمسوا من اهتمام واضح من قِبل شركة شيري بأخذ الملاحظات المتعلقة بالسوق السعودي على محمل الجدية والاهتمام.. مؤكدًا أن منتجات شيري تحقق تطلعات المستهلك السعودي بمختلف الفئات.
وأشار إبراهيم إلى الخطط الاستراتيجية للتسويق والمبيعات، والوسائل المبتكرة التي تقوم سنابل الحديثة للسيارات بتنفيذها، إضافة إلى تطوير وتعزيز خدمات ما بعد البيع، والروح الديناميكية التي تتمتع بها فِرق الشركة؛ وهو ما كان خلف الانتشار اللافت لعلامة شيري في السوق السعودي، وتعزيز ثقة العملاء بالعلامة التجارية (شيري وإكسيد)؛ بما كان له الأثر الواضح في ازدياد الطلب على منتجاتها.
وحصدت شركة سنابل الحديثة للسيارات جائزتَين متميزتَين خلال مؤتمر شيري الدولي للأعمال بالتزامن مع معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023. والجائزتان هما: جائزة أفضل وكيل في تحقيق أعلى معدل نمو في المبيعات على مستوى العالم، وجائزة أفضل وكيل في مجال التواصل مع العملاء، وذلك عن عام 2022– 2023.
وتفخر "سنابل الحديثة للسيارات" بمثل هذا التكريم، وتسعى للمزيد من النجاحات، وإضافة العديد من المنتجات والخدمات الجديدة التي تناسب مختلف فئات العملاء، وتقديم معايير عالية الجودة بتكنولوجيا متقدمة.
وسعيًا من شيري لمواجهة التغيرات التي طرأت على الأسواق، افتتحت مؤتمر الوكلاء العالميين 2023 بحضور 700 من وكلائها حول العالم، ومن بينهم شركة سنابل الحديثة للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات شيري في السعودية، وأطلقت أربعة إجراءات تحولية مهمة فيما يتعلق بكل من "التكنولوجيا" و"المنتجات" و"طلب العملاء" و"البيئة"؛ وذلك بهدف تشجيع الشركة على دخول مرحلة "المسار الجديد.. الرحلة الجديدة".
يُذكر أن علامة شيري أحدثت الفارق والتحول الصناعي الصيني خلال العقود الأخيرة، بحجم مبيعات وصل إلى 11.2 مليون مركبة. وتُصدِّر شيري منتجاتها لأكثر من 80 دولة من دول العالم؛ لتصبح بذلك المصدِّر الأول للمركبات على المستوى الدولي للعام العشرين على التوالي.
وقال ين توناغيو، الرئيس التنفيذي لشركة شيري: "سنساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030. وبدأت مجموعة شيري أولى عمليات تصنيع السيارات في عام 1997؛ أي إن الشركة كانت أول شركة صينية تقوم بإنتاج السيارات في جمهورية الصين الشعبية، إلى أن تجاوز حجم مبيعاتها الآن أكثر من مليون سيارة".
وأضاف: "مما ساعدها على هذا الإنجاز هو أنها قامت بتأسيس خطوط إنتاج للتجميع الأفقي والعمودي عبر سلسلة القيمة الخاصة بها، مع التركيز على التنويع، ولكن بجعل قطاع السيارات هو القطاع الأهم لديها؛ لتحافظ على وجودها كمجموعة اقتصادية ذات قدرة تنافسية وامتداد على مستوى العالم".
وتابع: "تعلمون أن منطقة الشرق الأوسط هي دائمًا سوق استراتيجية مهمة بالنسبة لمجموعة شيري نظرًا لاتساع هذه السوق على مساحة العالم العربي، ووجود نسبة كبيرة من المواطنين في سن الشباب، وهو أمر يشكل وضعًا إيجابيًّا بالنسبة لنا، ويدفعنا للتحرك، وطرح المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات الجميع".
وقال: "أستطيع القول إن سيارات شيري في المستقبل سوف تكون معتمدة على أحدث الميزات التكنولوجية في العالم لتلبية احتياجات المستهلكين في الأسواق الخليجية والعربية، ومن تلك الميزات المحرك التوربو المهجن من الجيل الخامس، الذي يعد منصة مختلطة فائقة جديدة، إضافة إلى صندوق الجير المهجن الاحترافي، وقمرة القيادة الذكية، وتقنية القيادة الأوتوماتيكية، وغيرها من الميزات الفنية الأخرى".
وتابع: "أيضًا سوف تعمل شيري قريبًا على إقامة مركز لقطع الغيار في المنطقة العربية؛ لتلبية احتياجات العملاء بالسرعة والجودة المناسبة؛ لتمكينهم من الاستمتاع بقيادة سيارات شيري بكل سهولة وثقة".
ويُعلِّق "ين توناغيو"، الرئيس التنفيذي لشركة شيري، أهمية كبيرة على توسُّع شيري في منطقة الخليج، والعالم العربي بصفه عامة، مضيفًا: "نسعى لتقديم الدعم لدول المنطقة؛ لتحقيق رؤاها على صعيد التقدم الاقتصادي. ونعلم أن أغلبية دول المنطقة باتت تعمل الآن وفق رؤى خاصة بها، وعلى رأسها رؤية المملكة العربية السعودية التي تسعى لتحقيق رؤية 2030، وسنعمل معها على ذلك".
وأرجع "ين توناغيو" انتشار علامة شيري وإكسيد في السوق السعودي إلى الخطط الاستراتيجية للتسويق والمبيعات والوسائل المبتكرة التي تقوم سنابل الحديثة بتنفيذها، إضافة إلى تطوير وتعزيز خدمات ما بعد البيع، والروح الديناميكية التي تتمتع بها فرق الشركة.. وتعزيز ثقة العملاء بالعلامة التجارية كان له الأثر الواضح في ازدياد الطلب على منتجاتها.