"فورد الشرق الأوسط" تكشف عن أذكى وأقوى "بيك أب رينجر" متعددة الاستخدامات

ولضمان استعداده لمواجهة الظروف الجوية الصعبة في منطقتنا خضع الجيل المقبل من رينجر وايلد تراك لعملية تقييم صارمة ومكثفة لمدة عام تقريبًا على تضاريس متنوعة باستخدام نماذج أولية مبنية وفقًا لنِسَب وتحديثات، تتضمن دورة اختبار الصيف (من مايو إلى أغسطس)؛ لضمان التعرض المستمر لدرجات الحرارة القصوى اليومية بين 43 و49 درجة مئوية، وأشعة الشمس الشديدة لفترات طويلة.