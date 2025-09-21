اعتماد واسع لتقنية ذكية تكشف التعب أثناء القيادة في أكثر من 23 ألف مركبة

وتعتمد التقنية على مزيج من الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، وتعمل على رصد مؤشرات التعب مثل إغلاق الجفن لفترات طويلة، وحركة الرأس غير الطبيعية، وانحراف المركبة عن المسار. وتمتاز بقدرتها على تنبيه السائق فورًا عند رصد إشارات تدل على فقدان التركيز، بما يسهم في تقليل مخاطر الحوادث المرورية المرتبطة بالإرهاق.