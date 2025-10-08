"تسلا" تُطلق طرازين بأسعار "معقولة"... تعرف عليهما

ويوفر كلا الطرازين القياسيين مدى قيادة يبلغ 516 كيلومترًا وتسارعًا أقل قوة من الطرازات الأعلى الحالية، المعروفة باسم "بريميوم"، وقللت تسلا من حجم البطارية في كلا السيارتين، وفقًا لموقعها الإلكتروني وبعض المؤثرين الذين اطلعوا على المعاينة.