"تسلا" تُطلق طرازين بأسعار "معقولة"... تعرف عليهما

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن طرحها طرازي "موديل واي" و"موديل 3" بأسعار معقولة، رغم أن البعض اعتبرهما باهظي الثمن.
وأوضحت "تسلا" أن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "موديل واي" الأكثر مبيعا وسيارتها السيدان "موديل 3" سيتم إطلاق نسخاً منها بأسعار "معقولة التكلفة" حيث ستبلغان 39 ألف و990 دولار و36 ألف و990 دولار أمريكي على التوالي.
ولكن البعض لا يزال يرى أن هذه أسعار مرتفعة للغاية بالنسبة للسيارات الكهربائية المنافسة، كما أنها تتنافى مع وعد ماسك العام الماضي بإطلاق سيارات كهربائية بسعر أقل من 30 ألف دولار لجذب شريحة أوسع من المشترين.
وتخلو السيارات الجديدة من بعض اللمسات النهائية والميزات الفاخرة، لكنها توفر مدى قيادة يزيد عن 480 كيلومترًا.
ويوفر كلا الطرازين القياسيين مدى قيادة يبلغ 516 كيلومترًا وتسارعًا أقل قوة من الطرازات الأعلى الحالية، المعروفة باسم "بريميوم"، وقللت تسلا من حجم البطارية في كلا السيارتين، وفقًا لموقعها الإلكتروني وبعض المؤثرين الذين اطلعوا على المعاينة.
وفتحت "تسلا" باب طلب السيارتين حاليا، ولكن من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في ديسمبر 2025 ويناير 2026.
ولم يتم تزويد هذه الإصدارات بنظام "أوتوستيير" وهو نظام مساعدة السائق من تسلا، ولا شاشات لمس، ولا تدفئة مقاعد الركاب الخلفيين.
كما أزالت تسلا شريط إضاءة LED من طراز "موديل واي" الأرخص، يأتي كلا الطرازين مع مرايا جانبية قابلة للتعديل يدويًا ومقاعد قماشية، مع توفر جلد نباتي في طراز "موديل 3".