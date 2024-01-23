30 عاماً من الغش في اختبارات السلامة.. "دايهاتسو": إنتاج سياراتنا مازال متوقفاً

قالت شركة دايهاتسو موتورز اليابانية، إنها لا تتوقع أن تستأنف في وقت قريب شحن وبيع سياراتها بعد أن توقفت عن الإنتاج في شهر ديسمبر 2023 بسبب فضيحة اختبارات السلامة.
ووجدت مراجعة أن شركة دايهاتسو موتورز تخطت اختبارات السلامة الإلزامية كما واستخدمت أجهزة ضبط الوقت لضمان تشغيل الوسائد الهوائية في الاختبارات، وتوصل التحقيق إلى 174 حالة من الاختبارات المزيفة التي أثرت على عشرات الطرازات، بما في ذلك السيارات المباعة تحت اسم شركة تويوتا موتور كورب، ووجدت المراجعة أن عمليات الغش تعود إلى 30 عاماً.
وبدأت الأزمة بعد أن تقدم أحد المبلغين عن المخالفات في أبريل 2023، واعتذرت الشركة اليابانية، ووعدت بإجراء إصلاحات شاملة لثقافة الشركة، وعزا رئيس الشركة الغش إلى الضغط على العمال للوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة.
وقالت الشركة، إنه قد تكون هناك عمليات استدعاء، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن أي منها بعد، وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن عمليات الاستدعاء من المرجح أن تصل إلى أكثر من 300 ألف سيارة.