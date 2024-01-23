30 عاماً من الغش في اختبارات السلامة.. "دايهاتسو": إنتاج سياراتنا مازال متوقفاً

وقالت الشركة، إنه قد تكون هناك عمليات استدعاء، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن أي منها بعد، وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن عمليات الاستدعاء من المرجح أن تصل إلى أكثر من 300 ألف سيارة.