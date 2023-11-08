جايكو تقود عالم سيارات الدفع الرباعي الرياضية من خلال قمرة قيادة ذكية متعددة التضاريس

التفوق على النخبة بالجمال التكنولوجي

تصور J7، من خلال استخدامها للخطوط المستقيمة الوفيرة والأشكال المربعة التي ترسمها، إحساساً بالرقي والقوة. يستخدم الشبك الأمامي لسيارة J7 مجموعة كبيرة سداسية الشكل، مقترنة بمصابيح أمامية LED بصفوف حادة، مما يضفي مظهراً جريئاً وقوياً، أما المظهر الجانبي للمركبة فيتميز بأنه أنيق، مع خط حزام صاعد يجسد الديناميكية، في حين يتميز الجزء الخلفي بمصابيح LED من النوع الكريستالي تحاكي الشبكة الأمامية، مما يعزز من إمكانية التعرف عليها. سواء في تصميمها العام أو صياغة التفاصيل الدقيقة، تعبر J7 بوضوح عن جمالية "الأكثر عصرية وبرودة وأكثر جرأة"، مما يقلب التصورات البصرية التقليدية لمنتجات الطرق الوعرة.