دراسة تصنف "تسلا" ضمن أسوأ سيارات في العالم من حيث حماية بيانات المستخدمين

ولم يتمكن الباحثون من تأكيد ما إذا كانت شركة رينو، التي تمتلك أيضًا شركة داسيا، تقوم بتشفير البيانات التي تجمعها، ولا يتجاوز ذلك كثيرًا ما يتطلبه قانون خصوصية البيانات؛ لكنه بالمقارنة مع الآخرين فهو ليس الأسوأ.