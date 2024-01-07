"تويوتا" تستأنف تشغيل مصانعها في اليابان وهكذا ستواجه "الهزات الارتدادية"

أعلنت شركة تويوتا موتور، إعادة تشغيل مصانعها للسيارات في اليابان غدًا الاثنين؛ ولكن نظرًا لتأثير الزلزال الذي ضرب البلاد أول أيام العام الجديد؛ فإنها ستقرر بشكل منفصل بدء العمليات اعتبارًا من 15 يناير.
ومع استمرار الهزات الارتدادية في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات والذي دمر الساحل الغربي لليابان، ووجود العديد من مورّدي تويوتا والشركات التابعة لهم في المناطق المتضررة؛ قالت الشركة في بيان صحفي، الأحد، إنها ستستخدم قطع الغيار الموجودة في المخزون خارج تلك المناطق.
وقال كوجي ساتو رئيس الشركة؛ وفق "سكاي نيوز عربية": إن الشركة تسعى إلى فهم وضع سلسلة التوريد بعد تعرض اثنين من الموردين هما آيسين وسوميتومو إلكتريك لأضرار جراء الزلزال.
وكان وزير الصناعة كين سايتو قد قال إنه حتى يوم الجمعة، استأنفت حوالى 80% من 200 شركة لها مصانع في المناطق المتضررة من الزلزال، الإنتاج، أو ستستأنفه قريبًا.
وقد تأكد مقتل أكثر من 100 شخص، وما زال أكثر من 200 في عداد المفقودين، بعد أن ضرب الزلزال شبه جزيرة نوتو على الساحل إلى الشمال الغربي من طوكيو.