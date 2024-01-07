"تويوتا" تستأنف تشغيل مصانعها في اليابان وهكذا ستواجه "الهزات الارتدادية"

وكان وزير الصناعة كين سايتو قد قال إنه حتى يوم الجمعة، استأنفت حوالى 80% من 200 شركة لها مصانع في المناطق المتضررة من الزلزال، الإنتاج، أو ستستأنفه قريبًا.