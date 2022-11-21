"تسلا" تستدعي 321 ألف سيارة كهربائية تابعة لها بسبب مشكلة برمجية

وأوضحت تسلا في بيان نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مشكلة البرمجيات في السيارات المستدعاة تتسبب في عدم عمل المصابيح الخلفية في بعض السيارات بشكل صحيح؛ مما يعرّض أصحابها للخطر أثناء القيادة.