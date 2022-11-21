"تسلا" تستدعي 321 ألف سيارة كهربائية تابعة لها بسبب مشكلة برمجية

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، استدعاء 321 ألف سيارة من طراز 3، وطراز "واي"، بسبب مشكلة برمجية.
وأوضحت تسلا في بيان نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مشكلة البرمجيات في السيارات المستدعاة تتسبب في عدم عمل المصابيح الخلفية في بعض السيارات بشكل صحيح؛ مما يعرّض أصحابها للخطر أثناء القيادة.
وأفادت الشركة بأن المشكلة البرمجية في سيارات تسلا المستدعاة تتسبب في إضاءة المصابيح الخلفية بأحد جانبي السيارة أو كليهما بشكل متقطع؛ مما قد يتسبب في خلل منظومة اكتشاء الأخطاء أثناء القيادة، ويمكن أن يسبب مشاكل في عمل باقي مصابيح السيارة مثل مصابيح الفرامل ومصابيح إشارة الانعطاف أو المصابيح الاحتياطية.
وذكرت تسلا أنها ستطرح تحديثًا لبرامجها سيتم تحميله على كل السيارات المستدعاة لحل هذه المشكلة.
يُذكر أن تسلا أجرت خلال هذا العام نحو 19 عملية استدعاء لسيارات خاصة بها في الولايات المتحدة فقط، بسبب مشاكل برمجية مختلفة.