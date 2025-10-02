تسلا تحطّم أرقامًا قياسية في التسليمات وتثير المخاوف حول مستقبل القطاع الكهربائي

أعلنت شركة تسلا عن تحقيق رقم قياسي جديد في تسليم المركبات خلال الربع الثالث من عام 2025، بعدما سلّمت ما مجموعه 497,099 سيارة، مدفوعة بزيادة الطلب قبل انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي للمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأوضحت الوكالة أن هذه القفزة في المبيعات جاءت نتيجة سباق المستهلكين للاستفادة من دعم حكومي بقيمة 7,500 دولار قبل توقفه، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب خلال الأشهر الماضية.
ورغم هذا الإنجاز، حذّر عدد من التنفيذيين في صناعة السيارات من احتمال حدوث تباطؤ حاد في السوق خلال الفترة المقبلة، بل إن بعضهم ذهب إلى التحذير من "انهيار محتمل في المبيعات" مع دخول أكتوبر وغياب الدعم الحكومي، مما قد يضع شركات تصنيع المركبات الكهربائية أمام تحديات أصعب للحفاظ على مستويات النمو.
ويعكس هذا التطور مدى اعتماد السوق الأمريكي على الحوافز الحكومية لدعم التحول نحو المركبات الكهربائية، ويطرح تساؤلات حول قدرة القطاع على الاستمرار في النمو بشكل مستدام دون الاعتماد على الدعم المالي المباشر.