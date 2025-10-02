تسلا تحطّم أرقامًا قياسية في التسليمات وتثير المخاوف حول مستقبل القطاع الكهربائي

ورغم هذا الإنجاز، حذّر عدد من التنفيذيين في صناعة السيارات من احتمال حدوث تباطؤ حاد في السوق خلال الفترة المقبلة، بل إن بعضهم ذهب إلى التحذير من "انهيار محتمل في المبيعات" مع دخول أكتوبر وغياب الدعم الحكومي، مما قد يضع شركات تصنيع المركبات الكهربائية أمام تحديات أصعب للحفاظ على مستويات النمو.