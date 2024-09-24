"جنرال موتورز" تستدعي 450 ألف سيارة بسبب مشكلة في نظام تحذير سائل الفرامل

وبموجب هذا الاستدعاء سيتأثر إجمالاً نحو 449.671 مركبة في الولايات المتحدة، ويشمل ذلك شاحنات شيفروليه سيلفرادو 1500 من طراز 2023 المصنوعة من 4 يناير 2023 إلى 27 إبريل 2023، وسيارات شيفروليه تاهو من طراز 2023-2024 المصنوعة من 28 أكتوبر 2022 إلى 24 يوليو 2024، وسيارات شيفروليه سوبربان من طراز 2023-2024 المصنعة من 28 أكتوبر 2022 إلى 24 يوليو 2024، ونماذج جي إم سي سييرا 1500 من طراز 2023 المصنوعة من 11 يناير 2023 إلى 26 إبريل 2024.