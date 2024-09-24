"جنرال موتورز" تستدعي 450 ألف سيارة بسبب مشكلة في نظام تحذير سائل الفرامل

استدعت جنرال موتورز نحو 450.000 شاحنة "بيك أب" وسيارة SUV في الولايات المتحدة؛ بسبب عدم عمل إشارة تحذير مستوى سائل الفرامل بشكل صحيح، على الرغم من أن جنرال موتورز تقول إن السيارات المتأثرة ستظل تفي بمتطلبات مسافة التوقف في حالة تسرب سائل الفرامل، لكنها أوضحت أنه لا بد من إصلاحها.
وأوضحت الشركة أن عدم التوافق بين برنامج وحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل (eBCM) ومعايراته يعني أن إشارة تحذير سائل الفرامل قد لا تضيء عند بدء التسرب كما ينبغي؛ ونتيجة لذلك قد يتدهور أداء الفرامل قبل أن تضيء الإشارة؛ وهو ما يزيد من خطر وقوع حادث.
وتشير "جنرال موتورز" إلى أن الإشارة ستظل تعمل قبل حدوث فقدان كامل لسائل الفرامل.
وبموجب هذا الاستدعاء سيتأثر إجمالاً نحو 449.671 مركبة في الولايات المتحدة، ويشمل ذلك شاحنات شيفروليه سيلفرادو 1500 من طراز 2023 المصنوعة من 4 يناير 2023 إلى 27 إبريل 2023، وسيارات شيفروليه تاهو من طراز 2023-2024 المصنوعة من 28 أكتوبر 2022 إلى 24 يوليو 2024، وسيارات شيفروليه سوبربان من طراز 2023-2024 المصنعة من 28 أكتوبر 2022 إلى 24 يوليو 2024، ونماذج جي إم سي سييرا 1500 من طراز 2023 المصنوعة من 11 يناير 2023 إلى 26 إبريل 2024.
وتشمل المركبات الأخرى المتأثرة بالاستدعاء سيارات "جي إم سي يوكون" من طراز 2023-2024 المصنعة من 28 أكتوبر 2022 إلى 24 يوليو 2024، و"جي إم سي يوكون XL" من طراز 2023-2024 المصنوعة في الفترة نفسها، وكذلك "كاديلاك إسكاليد" من طراز 2023-2024 المصنوعة من 28 أكتوبر 2022 إلى 24 يوليو 2024، و"كاديلاك إسكاليد ESV" من طراز 2023-2024 المصنعة من 19 أغسطس 2022 إلى 24 يوليو 2024.
وتم التعرف على المشكلة لأول مرة من قِبل مهندس في جنرال موتورز في 18 إبريل 2024، وتم الإبلاغ عنها من خلال برنامج Speak Up For Safety الداخلي.
ولم تعلن الشركة أي حوادث أو إصابات ذات صلة بالخلل.
وسيتم إعلام مالكي النماذج المتأثرة بالاستدعاء بدءًا من 28 أكتوبر، كما يمكن لوكلاء السيارات إجراء تحديث للبرنامج لحل المشكلة، في حين سيتم إصلاح النماذج التي تدعم التحديثات عبر الهواء عن بُعد.