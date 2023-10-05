هذه أوفر سيارة تعمل بالبنزين.. تعرّف عليها

وقال إن العديد من الشركات تسعى للابتعاد عن محركات الاحتراق الداخلي كبيرة الحجم التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، لصالح المحركات الأصغر، في ظل توجه عالمي نحو السيارات الكهربائية.