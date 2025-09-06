أزمة تضرب صالة سوبركارز في لندن.. عملاء غاضبون يطالبون باستعادة سياراتهم

شهدت العاصمة البريطانية لندن أزمة غير مسبوقة في سوق السيارات الفاخرة، بعدما واجهت صالة عرض GVE London، المتخصصة في السوبركارز، مشاكل مالية أدّت إلى تعيين إدارة قضائية للإشراف على أعمالها.
وتصاعدت الأزمة حينما احتشد عدد من العملاء الغاضبين أمام مقر الصالة، مطالبين باستعادة سياراتهم التي أودعوها بنظام "البيع أو الإرجاع"، ما استدعى تدخل الشرطة لاحتواء الموقف.
وبحسب تقارير بريطانية، فإن الشركة التي تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل – إذ يتابعها أكثر من 1.5 مليون شخص على "تيك توك" – تواجه مستقبلًا غامضًا، وسط مطالبات قانونية من الدائنين وقلق متزايد من ملاك السيارات الفاخرة، خصوصًا أن بعض المركبات من طرازات لامبورغيني وفيراري كانت ضمن العقود محل النزاع.
كما أطلق مدير المبيعات في الشركة تصريحات مثيرة عبر حسابه على "إنستغرام"، أكد فيها أنه مجرد موظف ولا يمتلك أي أسهم في الصالة، كاشفًا عن تعرّضه وعائلته لتهديدات بسبب الأزمة، فيما أبدى حزنه لانهيار كيان عمل فيه لأكثر من عشر سنوات.
ويرى خبراء أن هذه الأزمة قد تعكس هشاشة سوق السيارات الفاخرة في بريطانيا، خاصة مع الضغوط الاقتصادية الأخيرة وتراجع الإقبال على شراء السوبركارز، ما يضع علامات استفهام حول مستقبل العديد من المعارض المشابهة.