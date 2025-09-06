أزمة تضرب صالة سوبركارز في لندن.. عملاء غاضبون يطالبون باستعادة سياراتهم

وبحسب تقارير بريطانية، فإن الشركة التي تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل – إذ يتابعها أكثر من 1.5 مليون شخص على "تيك توك" – تواجه مستقبلًا غامضًا، وسط مطالبات قانونية من الدائنين وقلق متزايد من ملاك السيارات الفاخرة، خصوصًا أن بعض المركبات من طرازات لامبورغيني وفيراري كانت ضمن العقود محل النزاع.