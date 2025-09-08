"ستيلانتس" تتراجع عن خطة "100% كهرباء".. وتصف أهداف أوروبا 2035 بـ"غير الواقعية"

ووصف "إمباراتو" أهداف الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 بأنها "غير قابلة للتحقيق لأي صانع سيارات"، مؤكدًا أن السوق الأوروبية لا توفر الظروف الملائمة حاليًا، في ظل ارتفاع التكاليف، وضعف البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، إلى جانب تفاوت قدرات المستهلكين على اقتناء هذه الفئة من المركبات.