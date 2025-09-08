"ستيلانتس" تتراجع عن خطة "100% كهرباء".. وتصف أهداف أوروبا 2035 بـ"غير الواقعية"

أعلنت مجموعة ستيلانتس، عبر جان-فيليبس إمباراتو، رئيس عمليات أوروبا في المجموعة، خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض ميونيخ الدولي للسيارات (IAA Mobility 2025)، أنها لن تلتزم بخطتها السابقة للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية في أوروبا بحلول عام 2030.
ووصف "إمباراتو" أهداف الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 بأنها "غير قابلة للتحقيق لأي صانع سيارات"، مؤكدًا أن السوق الأوروبية لا توفر الظروف الملائمة حاليًا، في ظل ارتفاع التكاليف، وضعف البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، إلى جانب تفاوت قدرات المستهلكين على اقتناء هذه الفئة من المركبات.
وأشار إلى أن "ستيلانتس" ستواصل الاستثمار في تطوير السيارات الكهربائية والهجينة، لكنها ستُبقي على إنتاج سيارات بمحركات احتراق داخلي، استجابة لاحتياجات الأسواق المختلفة.
وأضاف أن توجه المجموعة الجديد يعكس نهجًا مرنًا وواقعيًا، يوازن بين الابتكار ومطالب السوق، مشددًا على أن الهدف ليس مجرد الالتزام بالتواريخ، بل ضمان انتقال عادل ومستدام يحمي المستهلكين والوظائف.
ويُعد هذا التغيير تحولًا واضحًا في استراتيجية "ستيلانتس"، التي أعلنت سابقًا في إطار خطة Dare Forward 2030 نيتها التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية. لكن التصريحات الأخيرة تُبرز رؤية أكثر حذرًا وواقعية، بعيدة عن الضغوط السياسية والتنظيمية.