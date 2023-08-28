مبيعات OMODA تحقق 85,000 وحدة هذا العام مما يجذب هذا الطراز الـ SUV انتباه جيل الشباب عالمياً

في سوق سيارات الدفع الرباعي المتعدد الاستخدامات العالمي، تشبه OMODA الحصان الأسود الذي استحوذ بسرعة على قلوب عدد كبير من المستخدمين.
حيث تصميم OMODA المبتكرة والعصرية هي مفتاح نجاحها، ولكن تجربتها المستقبلية والغامرة في القيادة قد فتحت أبواباً لأسلوب نقل عصري يتناسب مع جيل الشباب الجديد حول العالم.
قامت OMODA مؤخراً بإصدار أحدث أرقام مبيعات الصادرات الشهرية الإجمالية، حيث تشير البيانات إلى أن مبيعات OMODA في شهر يوليو قد بلغت 15,735 سيارة بزيادة قدرها 10.73% عن الشهر السابق، مع إجمالي الصادرات التراكمية من يناير إلى يوليو بلغ 86,556 سيارة.
ونجحت بدخولها 14 سوقاً عالمية OMODA تقود اتجاه سيارات الدفع الرباعي الفائقة الأناقة، بصفتها علامة تجارية عالمية في صناعة السيارات، تنخرط OMODA بعمق مع جيل الشباب الجديد من خلال مظهرها الأنيق، ومتعة القيادة التي تضخ الأدرينالين لمن يقتنيها، وحققت السلامة العالمية ذات الخمس نجوم، وتجربة التكنولوجيا الذكية المجهزة بالكامل، مما يوفر نمط حياة أكثر ثراءً في الأناقة.
في 16 يوليو الماضي، وصلت السيارة النموذجية الإيطالية إلى الميناء، وفي 31 يوليو وصلت الدفعة الثانية إلى إسبانيا، كما تتقدم عملية عولمة OMODA بثبات، حيث تم إطلاقها في 14 سوقاً حول العالم.
تسعى OMODA دوماً لفكرة قضاء وقت ممتع مع المستخدمين العالميين. في بداية يوليو، في جولد كوست بأستراليا، انطلقت OMODA 5 مع عدائي الماراثون العالميين، كان أسلوبها الرياضي المبتكر، بالاشتراك مع الشمس والرمال والعدائين، أفضل تفسير لحياة أنيقة، وفي نهاية يوليو، أشرقت OMODA 5 في تركيا، حيث تداخلت أضواء وظلال المستقبل مع الأطباق والموسيقى التركية المميزة، ليقضوا عطلة نهاية أسبوع رائعة مع أصحاب السيارات الشباب العصريين. مع تلاحم الجماليات المبتكرة والأزياء الكلاسيكية، تستمر OMODA في قيادة الاتجاه العالمي لسيارات الدفع الرباعي مع أناقة استثنائية.
في عملية العولمة السريعة لـ OMODA، تعتبر OMODA 5 رائدةً لا يمكن إنكارها. تتمتع OMODA 5 بفهم عميق لاتجاهات الجمال والشباب العالمي، وتصميمها يركز على إنشاء سيارة دفع رباعي من نمط CROSSOVER، تقترح بشكل إبداعي مفهوم التصميم "الفن في الحركة"، مع شبكة تهوية بتصميم هندسي ماسي المقطع، ومحيط خصر ديناميكي وقوي، وعجلات بشفرات ثنائية اللون قياس 18 بوصة، وتصميم للسيارة بخطوط سريعة، وميزات مستقبلية أخرى، إنها تقدم تصميماً متقدماً للمستخدمين الشباب، وتخلق مظهراً عالي التكنولوجيا يكسر نظام العالم الحقيقي، متنبئاً بالمستقبل لجيل الشباب الجريء.
ستقدم OMODA المزيد من المفاجآت للمستخدمين العالميين في المستقبل، من خلال الاستمرار في أداء OMODA 5 الكلاسيكي ودمج أحدث التكنولوجيا الذكية. من المتوقع أن يتم إطلاق سيارة OMODA 5 EV ذات الطاقة الجديدة عالمياً في الربع الرابع من هذا العام، حيث ستكون موجة جديدة من الإثارة الكهربائية على وشك الإطلاق.
من خلال الرؤية العميقة والتأمل في الشباب والتفرد والعولمة، تلتزم OMODA باحتضان الرواد العالميين وخلق علامة تجارية جديدة للجيل الجديد الذي يتمتع بثقافة النمط ويراهن على المستقبل.
تتمتع OMODA بفهم عميق لحياة جيل الشباب العالمي، ومن خلال هوية "CROSS" تتواصل بشكل كامل مع الجيل الجديد من خلال كسر نظام العالم الحقيقي، وتقديم تصاميم وتكنولوجيا مستقبلية للسيارات التي تتماشى مع أذواق مستخدمي الجيل الفتي.
في اسم OMODA، تمثل الحرف "O" نغمة من المفاجأة والحيوية، وهو أيضاً رمز لعنصر الأكسجين الحيوي، أما "MODA" فيأخذ من "Modern"، مما يعني الاتجاهات العصرية، والتي تمثل الجيل الجديد من أساليب الحياة المستدامة، وتجسد البيئة الخضراء والأزياء المبتكرة.
ملتزمة بالتفكير العالمي للعلامة التجارية، قامت OMODA بابتكار مفهوم "O-universe" للنظام البيئي، وهي وسيلة فريدة للتواصل بين العملامة التجارية والمستخدمين، وهو رمز اجتماعي حصري لـ OMODA يهدف إلى إقامة اتصالات ودية أكثر مع المستخدمين العالميين، واستيعاب ثقافات متنوعة أكثر، ومشاركهم في خلق نمط حياة رائع ومرغوب فيه!