مبيعات OMODA تحقق 85,000 وحدة هذا العام مما يجذب هذا الطراز الـ SUV انتباه جيل الشباب عالمياً

تسعى OMODA دوماً لفكرة قضاء وقت ممتع مع المستخدمين العالميين. في بداية يوليو، في جولد كوست بأستراليا، انطلقت OMODA 5 مع عدائي الماراثون العالميين، كان أسلوبها الرياضي المبتكر، بالاشتراك مع الشمس والرمال والعدائين، أفضل تفسير لحياة أنيقة، وفي نهاية يوليو، أشرقت OMODA 5 في تركيا، حيث تداخلت أضواء وظلال المستقبل مع الأطباق والموسيقى التركية المميزة، ليقضوا عطلة نهاية أسبوع رائعة مع أصحاب السيارات الشباب العصريين. مع تلاحم الجماليات المبتكرة والأزياء الكلاسيكية، تستمر OMODA في قيادة الاتجاه العالمي لسيارات الدفع الرباعي مع أناقة استثنائية.