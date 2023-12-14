تصنيع السيارة بالكامل في 2026.. "لوسيد" الأمريكية جمّعَت 800 سيارة في مصنعها بالسعودية

وافتتحت لوسيد، ومقرها كاليفورنيا، أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة في سبتمبر، بقدرة إنتاجية أولية خمسة آلاف سيارة كهربائية سنويًا، بعد أن تعهدت الحكومة السعودية بشراء ما يصل إلى 100 ألف مركبة منها على مدى عشر سنوات.