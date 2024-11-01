"الوعلان للتجارة" تكشف عن تشكيلة من 4 طرازات مبتكرة جديدة من "رينو"

رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان قال إن مشاركة "الوعلان للتجارة" الكبيرة في هذا النوع من الفعاليات الهامة يؤكد حرصها على إطلاع المستهلك السعودي عن قرب على أحدث إصدارات "رينو" التي تطرحها في المملكة وتفاصيلها، كما إنها تندرج في إطار استراتيجية الشراكة مع الشركة الفرنسية للتوسع في السوق السعودية وزيادة الخيارات المتوفرة أمام الجمهور، وبالتالي زيادة حصتها السوقية من خلال طرح التصاميم المبتكرة والتقنيات الأكثر تطوراً في صناعة السيارات.