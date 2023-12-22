"علاء البواب": حلول لينوفو تساعد على تعزيز البنية التحتية الرقمية للشركات

وأضاف: مع التقدم الكبير الذي أحرزه الذكاء الاصطناعي، شهد الاعتماد الشامل للتكنولوجيا دفعة كبيرة إلى الأمام، وبناءً على ذلك، فإننا التزمنا باستثمار مليار دولار أمريكي في الذكاء الاصطناعي في السنوات الثلاث المقبلة، وسوف يكون التركيز على أجهزة الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الحاسوبية الجاهزة للذكاء الاصطناعي والمحسنة له، والمحتوى المدمج الناتج عن الذكاء الاصطناعي في الحلول الذكية للقطاعات العمودية لمساعدة العملاء على تحسين إنتاجيتهم.