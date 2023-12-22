"علاء البواب": حلول لينوفو تساعد على تعزيز البنية التحتية الرقمية للشركات

أكد المدير العام لمجموعة البنية التحتية التقنية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في "لينوفو" علاء البواب، أن الحلول التي تقدمها الشركة تساعد على تعزيز البنية التحتية الرقمية للشركات، ومساعدتها على تحسين قابلية التوسع وتحسين إدارة البيانات الخاصة بها من أجل عمليات أكثر كفاءة.
ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال حلول مراكز البيانات لديهم، والتي ليست فقط قادرة على التعامل مع عبء العمل، ولكنها أيضًا تتسم بالكفاءة والاستدامة مع مرور الوقت.
وتتضمن الحلول أيضًا نقاط قوة الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تخفيف عبء العمل وتعزيز الكفاءة. كما تغطي الحلول جميع جوانب الرقمنة، بدءًا من حوسبة الحافة إلى السحابة والتحليلات والذكاء الاصطناعي، وكل ذلك لتزويد العملاء بالاختيار الصحيح لاحتياجات أعمالهم.
وحول الابتكارات التي ستقدمها "لينوفو" لحلول البنية التحتية المستقبلية، قال "البواب": إن المستقبل يكمن بالتأكيد في الحوسبة المتطورة والذكاء الاصطناعي، وهو ما أدركناه واستثمرنا فيه بنشاط باستخدام أحدث تقنياتنا.
وتُعتبر حوسبة الحافة حاليًا القطاع الأسرع نموًا في القطاع، حيث تشير توقعات مؤسسة "آي دي سي" إلى أن 50٪ من البنية التحتية التقنية الجديدة للمؤسسات هذا العام سيتم بناؤها على حوسبة الحافة.
ومع ظهور شبكات الجيل الخامس ونمو قدرات الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن تلعب الحوسبة المتطورة دورًا حيويًا في العديد من القطاعات التالية مثل الواقع المعزز المتقدّم والمدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة، وبالنسبة للشركات، من الأفضل الاستثمار في حوسبة الحافة اليوم، وإعدادها لعالم الغد الرقمي ومنحها ميزة تنافسية.
وعن رؤية "لينوفو" المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي والإنترنت وإمكانية الوصول، وكيف ستسهم منتجاتهم في تحقيق هذه الرؤية، قال "البواب": في الوقت الذي تخضع فيه منتجاتنا وحلولنا لحالة تطور مستمرة، ينصبّ تركيزنا الرئيسي الآن على الذكاء الاصطناعي واحتضانه من جميع الجوانب.
وأضاف: مع التقدم الكبير الذي أحرزه الذكاء الاصطناعي، شهد الاعتماد الشامل للتكنولوجيا دفعة كبيرة إلى الأمام، وبناءً على ذلك، فإننا التزمنا باستثمار مليار دولار أمريكي في الذكاء الاصطناعي في السنوات الثلاث المقبلة، وسوف يكون التركيز على أجهزة الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الحاسوبية الجاهزة للذكاء الاصطناعي والمحسنة له، والمحتوى المدمج الناتج عن الذكاء الاصطناعي في الحلول الذكية للقطاعات العمودية لمساعدة العملاء على تحسين إنتاجيتهم.
وتابع: سوف تستثمر مجموعة البنية التحتية التقنية في لينوفو وحدها 100 مليون دولار أمريكي لمواصلة تنمية برنامجها لمبتكري الذكاء الاصطناعي والذي قدّم بالفعل 150 حلًا متطورًا للذكاء الاصطناعي، وأكثر من 70 منصة محسنة للذكاء الاصطناعي، مع 45 شريكًا من مزوّدي البرمجيات المستقلين في عامه الأول.
وعن شراكة "لينوفو" للاستدامة في المملكة العربية السعودية، وكيف تسهم حلول ISG في تقليل البصمة الصغيرة قال "البواب": التزامنا بالاستدامة جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا العالمية، وشراكتنا الأخيرة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في السعودية هي شهادة على تصميمنا هذا، ويؤكد إنشاء مركز لينوفو للإبداع والابتكار في المنطقة على التزامنا بتعزيز التحول الرقمي والابتكار مع التركيز على الاستدامة.
وأضاف: علاوةً على ذلك، تدمج حلول لينوفو المواد المعاد تدويرها بالكامل، وتقلل من مخلفات التغليف، وتركز على التقنيات الموفرة للطاقة، كما تخفف بشكل فعال من انبعاثات الكربون، وتوفر الشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فرصة فريدة لاستكشاف وتنفيذ مبادرات وحلول الاستدامة المصممة خصيصًا للسياق المحلي.